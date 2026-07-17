धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 17 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, व्यापार में होगा बड़ा लाभ, करियर में मिलेगी नई पहचान

Aaj Ka Kark Rashifal 17 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, व्यापार में होगा बड़ा लाभ, करियर में मिलेगी नई पहचान

Cancer Horoscope: क्या 17 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को बिजनेस में मुनाफा, नौकरी में सम्मान और पैतृक संपत्ति से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और वाशि योग के प्रभाव से व्यापार में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ मुनाफे के रूप में मिल सकता है. बाजार की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर आपकी मजबूत पकड़ रहेगी, जिससे आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल होंगे. ग्राहक आपकी गुणवत्ता और प्रोफेशनल कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको प्राथमिकता देंगे. यदि जीएसटी रिफंड लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसके खाते में आने की संभावना है. स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को भी अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है. नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजनाओं के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. सहकर्मियों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप किसी लंबे समय से चली आ रही ऑफिस पॉलिटिक्स को सकारात्मक तरीके से समाप्त करने में सफल हो सकते हैं. यदि करियर में बदलाव या नई नौकरी की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके लिए प्रयास करना शुभ रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन बेहद अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. व्यापार में बढ़ती आय के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा. जीवनसाथी का साथ मिलेगा तथा घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों और फिटनेस से जुड़े लोगों को अपनी डाइट और स्टैमिना पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग भी लाभदायक रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और सही रणनीति से सफलता मिलने की संभावना है. खेल जगत से जुड़े विद्यार्थियों को आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए अभी से तैयारी मजबूत करनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ सोम सोमाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. सफेद चावल, दूध या मिश्री का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख, करियर में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 17 July 2026: तृतीय भाव का चंद्रमा, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेगी नई पहचान
तृतीय भाव का चंद्रमा, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेगी नई पहचान
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 17 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, व्यापार में होगा बड़ा लाभ, करियर में मिलेगी नई पहचान
द्वितीय भाव का चंद्रमा, व्यापार में होगा बड़ा लाभ, करियर में मिलेगी नई पहचान
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों में रखें संयम
चतुर्थ भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों में रखें संयम
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 17 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, व्यापार में रिकॉर्ड लाभ, करियर में मिलेगा बड़ा अवसर
पंचम भाव का चंद्रमा, व्यापार में रिकॉर्ड लाभ, करियर में मिलेगा बड़ा अवसर
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
विश्व
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
क्रिकेट
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
इंडिया
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
इंडिया
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget