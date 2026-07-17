Aaj Ka Kark Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और वाशि योग के प्रभाव से व्यापार में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ मुनाफे के रूप में मिल सकता है. बाजार की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर आपकी मजबूत पकड़ रहेगी, जिससे आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल होंगे. ग्राहक आपकी गुणवत्ता और प्रोफेशनल कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको प्राथमिकता देंगे. यदि जीएसटी रिफंड लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसके खाते में आने की संभावना है. स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को भी अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है. नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजनाओं के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. सहकर्मियों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप किसी लंबे समय से चली आ रही ऑफिस पॉलिटिक्स को सकारात्मक तरीके से समाप्त करने में सफल हो सकते हैं. यदि करियर में बदलाव या नई नौकरी की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके लिए प्रयास करना शुभ रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन बेहद अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. व्यापार में बढ़ती आय के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा. जीवनसाथी का साथ मिलेगा तथा घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों और फिटनेस से जुड़े लोगों को अपनी डाइट और स्टैमिना पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग भी लाभदायक रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और सही रणनीति से सफलता मिलने की संभावना है. खेल जगत से जुड़े विद्यार्थियों को आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए अभी से तैयारी मजबूत करनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ सोम सोमाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. सफेद चावल, दूध या मिश्री का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख, करियर में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त होगी.

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