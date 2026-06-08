हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 8 June 2026: सिंह राशि सातवें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मधुरता, स्कूल-मित्रों संग टूर पर जाने का मिलेगा मौका

Aaj ka Singh Rashifal 8 June 2026: सिंह राशि सातवें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मधुरता, स्कूल-मित्रों संग टूर पर जाने का मिलेगा मौका

Leo Horoscope 8 June 2026: विष्कुम्भ योग से सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा ऑर्डर, क्या सोमवार को नया वाहन खरीदने के लिए बन रहा है सबसे उपयुक्त समय? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग का महाशुभ निर्माण होने से, व्यापारी वर्ग को बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में नए ऑर्डर्स (Orders) अचानक मिलने से अप्रत्याशित रूप से बंपर कमाई हो सकती है. 

बिजनेस में और अच्छी अर्निंग (कमाई) बढ़ाने के लिए आज आप किसी अन्य नए प्रॉफिटेबल फील्ड में इन्वेस्टमेंट (निवेश) करने का एक बड़ा प्लान आसानी से बना सकते हैं. बिजनेसमैन को सलाह है कि नई रणनीतियों को लेकर अपने परिवार के साथ बिजनेस से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात पर खुलकर चर्चा जरूर करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन कड़े परिश्रम और मित्रों के सहयोग से बड़ी सफलताएं हासिल करने का संकेत दे रहा है. शुक्र के द्वादश भाव में होने से आज मार्केट और फील्ड में आपको अपने किसी पुराने सच्चे फ्रेंड (मित्र) की बहुत बड़ी हेल्प (मदद) मिलेगी; और एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए उनके माध्यम से दफ्तर के बड़े ऑफिशियल 'टारगेट्स को अचीव' करना बेहद आसान हो जाएगा. 

हालांकि, कार्यक्षेत्र पर आज आपको पूरी तरह बंधकर और अनुशासित रहकर कार्य करना होगा, इधर-उधर गॉसिप में समय बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; काम की अधिकता के कारण आज आपको अवकाश या छुट्टी के दिन भी घर पर बैठकर दफ्तर का कार्य (Work From Home) करना पड़ सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नई जगहों पर जाने और ज्ञान बढ़ाने का रहेगा. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने स्कूल-कॉलेज की ओर से या अपने खास मित्रों के साथ किसी बड़े एजुकेशनल टूर या पिकनिक पर जाने का सुंदर मौका अचानक मिल सकता है, जिससे उनका मन पूरी तरह प्रफुल्लित रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन भौतिक सुख-सुविधाओं में बंपर विस्तार करने वाला साबित होगा. यदि आप पिछले लंबे समय से अपनी फैमिली के लिए कोई नया शानदार 'वाहन' (Car या Bike) खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ग्रहों की चाल बता रही है कि आज का यह समय उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और महाभाग्यशाली है. सुबह 09:10 के बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होने से घर के बड़े-बुजुर्गों सहित घर पर काम करने वाले लोगों से भी हमेशा सम्मान पूर्वक बातचीत करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनी रहेगी. व्यापार में हुई अप्रत्याशित कमाई से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, आज किसी भी प्रकार की ऑफिशियल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) करते समय यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और खान-पान का विशेष ध्यान जरूर रखें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और विष्कुम्भ योग की शुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सोमवार के दिन सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. 

यह भी पढ़े- Gayatri Mantra: रोज़ गायत्री मंत्र जपने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलता है? जानिए इसकी शक्ति

यह भी पढ़े- Sawan 2026: भगवान शिव को चढ़ाया हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 8 June 2026: सिंह राशि सातवें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मधुरता, स्कूल-मित्रों संग टूर पर जाने का मिलेगा मौका
सिंह राशिफल 8 जून 2026 सातवें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मधुरता, स्कूल-मित्रों संग टूर पर जाने का मिलेगा मौका
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 8 June 2026: कर्क राशि ग्रहण दोष से दफ्तर में बन सकती है नेगेटिव इमेज, काम में गलती की न छोड़ें कोई गुंजाइश
कर्क राशिफल 8 जून 2026 ग्रहण दोष से दफ्तर में बन सकती है नेगेटिव इमेज, काम में गलती की न छोड़ें कोई गुंजाइश
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 8 June 2026: मिथुन राशि विष्कुम्भ योग से बढ़ेगा बिजनेस का क्लाइंट रेशियो, व्यापार को मिलेगी एक नई ऐतिहासिक ऊंचाई
मिथुन राशिफल 8 जून 2026 विष्कुम्भ योग से बढ़ेगा बिजनेस का क्लाइंट रेशियो, व्यापार को मिलेगी एक नई ऐतिहासिक ऊंचाई
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 June 2026: वृषभ राशि सुनफा योग से सीनियर टीम देगी बड़ा सरप्राइज, दफ्तर में इनोवेटिव आइडियाज सुनेगा मैनेजमेंट
वृषभ राशिफल 8 जून 2026 सुनफा योग से सीनियर टीम देगी बड़ा सरप्राइज, दफ्तर में इनोवेटिव आइडियाज सुनेगा मैनेजमेंट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
राजस्थान
Jaipur News: जयपुर के इन इलाकों में कल नहीं चलेगा मोबाइल इंटरनेट, जानें क्या है वजह?
जयपुर के इन इलाकों में कल नहीं चलेगा मोबाइल इंटरनेट, जानें क्या है वजह?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनर, आयरलैंड से पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनर, आयरलैंड से पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
बॉलीवुड
Sunday Box Office 150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
विश्व
3,80,00,00,000 का सोना... अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी के पास से मिली इतनी संपत्ति, उड़ जाएंगे होश
3,80,00,00,000 का सोना... अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी के पास से मिली इतनी संपत्ति, उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget