Aaj ka Singh Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग का महाशुभ निर्माण होने से, व्यापारी वर्ग को बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में नए ऑर्डर्स (Orders) अचानक मिलने से अप्रत्याशित रूप से बंपर कमाई हो सकती है.

बिजनेस में और अच्छी अर्निंग (कमाई) बढ़ाने के लिए आज आप किसी अन्य नए प्रॉफिटेबल फील्ड में इन्वेस्टमेंट (निवेश) करने का एक बड़ा प्लान आसानी से बना सकते हैं. बिजनेसमैन को सलाह है कि नई रणनीतियों को लेकर अपने परिवार के साथ बिजनेस से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात पर खुलकर चर्चा जरूर करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन कड़े परिश्रम और मित्रों के सहयोग से बड़ी सफलताएं हासिल करने का संकेत दे रहा है. शुक्र के द्वादश भाव में होने से आज मार्केट और फील्ड में आपको अपने किसी पुराने सच्चे फ्रेंड (मित्र) की बहुत बड़ी हेल्प (मदद) मिलेगी; और एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए उनके माध्यम से दफ्तर के बड़े ऑफिशियल 'टारगेट्स को अचीव' करना बेहद आसान हो जाएगा.

हालांकि, कार्यक्षेत्र पर आज आपको पूरी तरह बंधकर और अनुशासित रहकर कार्य करना होगा, इधर-उधर गॉसिप में समय बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; काम की अधिकता के कारण आज आपको अवकाश या छुट्टी के दिन भी घर पर बैठकर दफ्तर का कार्य (Work From Home) करना पड़ सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नई जगहों पर जाने और ज्ञान बढ़ाने का रहेगा. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने स्कूल-कॉलेज की ओर से या अपने खास मित्रों के साथ किसी बड़े एजुकेशनल टूर या पिकनिक पर जाने का सुंदर मौका अचानक मिल सकता है, जिससे उनका मन पूरी तरह प्रफुल्लित रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन भौतिक सुख-सुविधाओं में बंपर विस्तार करने वाला साबित होगा. यदि आप पिछले लंबे समय से अपनी फैमिली के लिए कोई नया शानदार 'वाहन' (Car या Bike) खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ग्रहों की चाल बता रही है कि आज का यह समय उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और महाभाग्यशाली है. सुबह 09:10 के बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होने से घर के बड़े-बुजुर्गों सहित घर पर काम करने वाले लोगों से भी हमेशा सम्मान पूर्वक बातचीत करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनी रहेगी. व्यापार में हुई अप्रत्याशित कमाई से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, आज किसी भी प्रकार की ऑफिशियल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) करते समय यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और खान-पान का विशेष ध्यान जरूर रखें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और विष्कुम्भ योग की शुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सोमवार के दिन सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

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