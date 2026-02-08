Singh Rashifal 8 February 2026 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम में वृद्धि और मानसिक शांति लेकर आने वाला है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपके साहस और कौशल में निखार आएगा. चन्द्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीया) में स्थित हैं, जो भाई-बहनों के साथ संबंधों और छोटी यात्राओं के लिए शुभ संकेत है.

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपको अपने से छोटों का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही उनकी जरूरतों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी. ग्रहों के शुभ मेल से आज आपकी मुलाकात किसी अनुभवी व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके भविष्य के लिए मार्गदर्शक साबित होगी. आज आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर भी रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन "नेटवर्किंग" का है. मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन को और मजबूत करें. रियल एस्टेट या भूमि की खरीद-फरोख्त से जुड़े जातकों के लिए आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन निवेश से पहले घर के मुख्य द्वार की स्वच्छता का ध्यान रखें, यह वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा लाएगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

कार्यस्थल पर आज का दिन काफी सुकून भरा रहने वाला है. काम का बोझ कम होने से आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. जो बाधाएं पिछले कई दिनों से आपके प्रोजेक्ट्स को रोक रही थीं, वे आज समाप्त हो जाएंगी. एंप्लॉयड पर्सन अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान लगा पाएंगे. आपका सकारात्मक चिंतन ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. घर में किसी धार्मिक चर्चा या आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. पार्टनर के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज राहत की खबर है. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे, तो आज उसमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर होने से आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का मंत्र है— "एकाग्रता". लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपका मन पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए. इधर-उधर की बातों में ध्यान भटकाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का मीठा फल मिल सकता है.

भाग्यशाली रंग: काला (Black)

काला (Black) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः" का जाप करें. घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. आज सिंह राशि के लिए भूमि संबंधी सौदे करना कैसा रहेगा?

आज का दिन भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए अत्यंत शुभ है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर डील फाइनल करना आपके लिए दीर्घकालिक लाभ लेकर आएगा.

2. ऑफिस में बाधाएं दूर करने के लिए क्या करें?

आज आपके ग्रहों की स्थिति खुद ही बाधाओं को हटा रही है. बस अपनी सोच को सकारात्मक रखें और टीम वर्क पर भरोसा करें.

3. क्या आज कोई विशेष धार्मिक कार्य करना फलदायी होगा?

जी हाँ, आज चन्द्रमा की स्थिति आपको आध्यात्मिक शांति की ओर ले जा रही है. किसी मंदिर में दान करना या धार्मिक चर्चा में भाग लेना आपके मन को सुकून देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.