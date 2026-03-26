करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. ऑफिस में चल रहे मतभेदों को सुलझाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी, जिससे आपकी इमेज और सम्मान में वृद्धि होगी. आपको अपने प्रोजेक्ट्स में नए प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आपका आउटपुट बेहतर होगा. सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक है. आपकी सोशल मीडिया पहुंच बढ़ेगी और विदेशों से नए इन्क्वायरी मिल सकते हैं. शोभन, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आप किसी ऐसी पार्टनरशिप पर साइन कर सकते हैं, जो आपको नियमित रॉयल्टी या फिक्स इनकम देगी. इससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. नेटवर्किंग और सही संपर्क आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. अभी से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी समस्या से बचा जा सके. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. बड़े भाई के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग मिलेगा. बेडरूम के वायव्य कोण में बदलाव करने से लव लाइफ में नई ताजगी और रोमांस बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों को स्पॉन्सरशिप मिलने की संभावना है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर होगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 6

लकी रंग: पिंक

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?

हाँ, पार्टनरशिप और नए संपर्क से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं.

Q2. क्या करियर में सम्मान मिलेगा?

जी हाँ, ऑफिस में आपकी भूमिका से आपकी इमेज और सम्मान बढ़ेगा.

Q3. क्या प्रेम जीवन में सुधार होगा?

हाँ, लव लाइफ में ताजगी और रोमांस बढ़ेगा.