Aaj ka Singh Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है. द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर करने से आज किए गए किसी भी प्रकार के धन-निवेश (फाइनेंशियल इनवेस्टमेंट) से आपको भविष्य में भारी लाभ प्राप्त होगा. आज आपकी कुंडली में वज्र योग बनने से पूर्व में की गई आपकी कोई व्यावसायिक यात्रा आज आपके व्यवसाय में जबरदस्त वृद्धि का कारण बनेगी. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि कानूनी और अदालती मामलों में आज का दिन बिजनेसमैन के लिए एक महान 'विजय दिवस' की तरह रहेगा; कोर्ट-कचहरी के किसी बहुत पुराने मुकदमे का अंतिम फैसला आज पूरी तरह आपके पक्ष में आ सकता है. इसके साथ ही, बिजनेस से जुड़े सरकारी लाइसेंस रिन्यूअल (नवीनीकरण) और लीगल परमिट्स (कानूनी अनुमति) के सभी काम आज बिना किसी अड़चन के बेहद आसानी से पूरे हो जाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन कूटनीति से काम लेने और भविष्य की योजना बनाने का है. आज मार्केट में काम के सिलसिले के दौरान एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को किसी बेहद प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति का विशेष मार्गदर्शन व सानिध्य प्राप्त होगा, जो उनके करियर में भविष्य की एक मजबूत नींव तैयार करने का काम करेगा. हालांकि, वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर अत्यधिक काम के बोझ के कारण आज आपको थोड़ी शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आज आपके प्रतिद्वंद्वी (कॉम्पिटिटर्स) काफी एक्टिव रहेंगे और आपकी कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए आज ऑफिस में अपने सीनियर्स और बॉस से किसी भी बात पर उलझने से पूरी तरह बचना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी मेहनत का मीठा फल चखने का है. स्टूडेंट्स आज अपनी पुरानी और कड़ी मेहनत के बल पर समाज व संस्थान में मिली एक नई और बड़ी पहचान से पूरी तरह संतुष्ट व आनंदित रहेंगे. आपकी इसी सफलता से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, जो आपको आगामी परीक्षाओं में भी अव्वल बनाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत और प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, यह विशेष समय पूरी तरह से अपने परिवार और करीबियों को समर्पित करने का है. घर-परिवार के आपसी रिश्तों और तालमेल को बेहद मधुर व मजबूत बनाए रखने में आज आपका विशेष प्रयास रहेगा, जिसकी सराहना जीवनसाथी और माता-पिता खुलकर करेंगे. गंगा दशहरा के पावन पर्व पर परिवार में शांति का माहौल रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक थकान दे सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है. दिनभर की दौड़भाग के कारण शाम को पैरों में दर्द या सुस्ती रह सकती है. समय पर भोजन लें और भरपूर नींद लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और द्वितीय चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल, कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

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