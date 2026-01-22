Singh Rashifal 23 January 2026: सिंह राशि के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, खर्च और रिश्तों में सतर्कता

Singh Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ दिन सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन संयम, सतर्कता और आत्मनिरीक्षण का रहेगा. चन्द्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण अचानक परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना आवश्यक होगा. माँ सरस्वती की कृपा से धैर्य और विवेक बनाए रखना ही आज की सफलता की कुंजी है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव अधिक रह सकता है. व्यर्थ की दौड़-भाग और निजी यात्राओं से थकान महसूस होगी. सिर भारी रहना या नींद पूरी न होना संभव है. मेडिटेशन और गहरी सांसों का अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखें और खुद को जरूरत से ज्यादा थकाएं नहीं.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा धन फंस सकता है. ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, टूर एंड ट्रैवल्स से जुड़े व्यापारियों को विशेष सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि माल की हेराफेरी या नुकसान की आशंका बन रही है. नए सौदे फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों का ध्यान आज निजी कार्यों में अधिक रहेगा, जिससे वर्कप्लेस पर पूरा फोकस नहीं बन पाएगा. हालांकि सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. धैर्य रखें और काम को बोझ न बनने दें.

फाइनेंस राशिफल

अचानक खर्चों के योग बन रहे हैं. खासकर युवा वर्ग को अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, वरना आगे चलकर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. आज बजट बनाकर चलना और हाथ समेटकर खर्च करना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में थोड़ी खटास रह सकती है. ददियाल पक्ष में चाचा से मतभेद संभव हैं. माता-पिता की बातें आपको तीखी लग सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपका भला ही होगा. जीवनसाथी की कोई बात दिल को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए संवाद में संयम और समझदारी रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विष दोष के प्रभाव से छात्रों को करियर से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई में मन भटकेगा, लेकिन निरंतर प्रयास और गुरुजनों के मार्गदर्शन से स्थिति संभलेगी. बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना छात्रों को मानसिक मजबूती देगी.

भाग्यशाली रंग ब्राउन

भाग्यशाली अंक 9

अभाग्यशाली अंक 3

उपाय

बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. क्रोध और अहंकार से दूरी बनाए रखें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज निवेश करना सही रहेगा

उत्तर नहीं, आज निवेश और उधार देने से बचना बेहतर है.

प्रश्न 2 क्या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है

उत्तर हां, लेकिन संयम और संवाद से स्थिति संभाली जा सकती है.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा

उत्तर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.