हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 23 January 2026: सिंह राशि के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, खर्च और रिश्तों में सतर्कता

Singh Rashifal 23 January 2026: सिंह राशि के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, खर्च और रिश्तों में सतर्कता

Leo Horoscope 23 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ दिन सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन संयम, सतर्कता और आत्मनिरीक्षण का रहेगा. चन्द्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण अचानक परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना आवश्यक होगा. माँ सरस्वती की कृपा से धैर्य और विवेक बनाए रखना ही आज की सफलता की कुंजी है.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव अधिक रह सकता है. व्यर्थ की दौड़-भाग और निजी यात्राओं से थकान महसूस होगी. सिर भारी रहना या नींद पूरी न होना संभव है. मेडिटेशन और गहरी सांसों का अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखें और खुद को जरूरत से ज्यादा थकाएं नहीं.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा धन फंस सकता है. ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, टूर एंड ट्रैवल्स से जुड़े व्यापारियों को विशेष सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि माल की हेराफेरी या नुकसान की आशंका बन रही है. नए सौदे फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों का ध्यान आज निजी कार्यों में अधिक रहेगा, जिससे वर्कप्लेस पर पूरा फोकस नहीं बन पाएगा. हालांकि सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. धैर्य रखें और काम को बोझ न बनने दें.

फाइनेंस राशिफल
अचानक खर्चों के योग बन रहे हैं. खासकर युवा वर्ग को अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, वरना आगे चलकर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. आज बजट बनाकर चलना और हाथ समेटकर खर्च करना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में थोड़ी खटास रह सकती है. ददियाल पक्ष में चाचा से मतभेद संभव हैं. माता-पिता की बातें आपको तीखी लग सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपका भला ही होगा. जीवनसाथी की कोई बात दिल को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए संवाद में संयम और समझदारी रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विष दोष के प्रभाव से छात्रों को करियर से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई में मन भटकेगा, लेकिन निरंतर प्रयास और गुरुजनों के मार्गदर्शन से स्थिति संभलेगी. बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना छात्रों को मानसिक मजबूती देगी.

भाग्यशाली रंग ब्राउन
भाग्यशाली अंक 9
अभाग्यशाली अंक 3

उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. क्रोध और अहंकार से दूरी बनाए रखें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज निवेश करना सही रहेगा
उत्तर नहीं, आज निवेश और उधार देने से बचना बेहतर है.

प्रश्न 2 क्या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है
उत्तर हां, लेकिन संयम और संवाद से स्थिति संभाली जा सकती है.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा
उत्तर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget