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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAquarius April Horoscope 2026: कुंभ अप्रैल मासिक राशिफल, करियर संवारने का मिलेगा मौका, ये गलती न करें

Aquarius April Horoscope 2026: कुंभ अप्रैल मासिक राशिफल, करियर संवारने का मिलेगा मौका, ये गलती न करें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए 2026 का महीना कुंभ राशि (Kumbh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 09:15 AM (IST)
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Aquarius April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है. इस माह आपको तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए अपने समय, धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा. माह की शुरुआत में किस्मत आपका दरवाजा खटखटा सकती है. इस दौरान आपको करियर-कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिसे आपको खोने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है.

इस दौरान व्यवसाय में आय के मुकाबले व्यय ज्यादा रहेगा. माह के दूसरे सप्ताह में आपको किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों अथवा वरिष्ठों की सलाह को अनदेखी करने से बचना चाहिए. यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ तमाम चीजों को क्लीयर करते हुए आगे बढ़ना ठीक रहेगा.

माह के मध्य में अपने कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहें. इस दौरान अपनी दिनचर्या, खानपान और संबंधों पर विशेष ध्यान दें. व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के मध्य में किसी भी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचना चाहिए.

सुख-संपत्ति और सफलता की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस दौरान करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. सेहत सामान्य रहेगी. अचानक कहीं से धन लाभ होगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगै.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashi April Rashifal 2025 Monthly Horoscope 2026
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