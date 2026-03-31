Aquarius April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है. इस माह आपको तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए अपने समय, धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा. माह की शुरुआत में किस्मत आपका दरवाजा खटखटा सकती है. इस दौरान आपको करियर-कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिसे आपको खोने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है.

इस दौरान व्यवसाय में आय के मुकाबले व्यय ज्यादा रहेगा. माह के दूसरे सप्ताह में आपको किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों अथवा वरिष्ठों की सलाह को अनदेखी करने से बचना चाहिए. यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ तमाम चीजों को क्लीयर करते हुए आगे बढ़ना ठीक रहेगा.

माह के मध्य में अपने कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहें. इस दौरान अपनी दिनचर्या, खानपान और संबंधों पर विशेष ध्यान दें. व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के मध्य में किसी भी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचना चाहिए.

सुख-संपत्ति और सफलता की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस दौरान करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. सेहत सामान्य रहेगी. अचानक कहीं से धन लाभ होगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगै.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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