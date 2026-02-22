हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Singh Rashifal 22 February 2026: सिंह राशि फ्रीलांस काम का मिल सकता है ऑफर

Leo Horoscope 22 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका झुकाव अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा. मानसिक शांति और भाग्य का साथ मिलने से दिन उत्साहजनक रहेगा. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से परिवार के पुराने संकट और बाधाएँ अब धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

यदि आप व्यवसाय संबंधी कोई नई गतिविधि या प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का समय बहुत शुभ है. विशेष रूप से प्रातः 10:15 से 12:15 और दोपहर 2:00 से 3:00 के मध्य कार्य शुरू करना आपके लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा. हालांकि, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर की अनुपस्थिति के कारण कामकाज का सारा बोझ आपके कंधों पर आ सकता है. अकेले सब संभालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा और गलती की गुंजाइश भी बनी रहेगी, इसलिए किसी भरोसेमंद स्टाफ मेंबर की मदद लेने में संकोच न करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

बेरोजगार व्यक्तियों (Unemployed Persons) के लिए आज का दिन उम्मीद की किरण लेकर आया है. आपको फ्रीलांस या पार्ट-टाइम काम का ऑफर मिल सकता है. शुरुआत में पैसा कम लग सकता है, लेकिन यहाँ मिलने वाला अनुभव भविष्य में बड़ी ओपनिंग और स्थायी नौकरी का रास्ता खोलेगा. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों और बॉस के साथ आपके संबंध बेहतरीन रहेंगे, जो आपके करियर ग्रोथ में मददगार साबित होंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

घर में आज एक सुखद और यादगार शाम गुजरने के संकेत मिल रहे हैं. शाम के समय माता के हाथ का बना भोजन आपके मन को तृप्ति देगा. परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने से आपसी जुड़ाव और गहरा होगा. यह समय आपकी दिनभर की सारी थकान मिटा देगा और रिश्तों में मजबूती लाएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Persons) और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन एकाग्रता वाला है. आप बिना अपना ध्यान भटकाए केवल अपने फील्ड के रियाज और अभ्यास में लगे रहेंगे, जिसका परिणाम आने वाले समय में सुखद होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा, जिससे पिछले कुछ समय से चल रही आपकी मानसिक चिंता में कमी आएगी. स्वयं को भी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: उगते सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

(FAQs)

1. नया काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है?
   सिंह राशि वालों के लिए आज दो शुभ मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 12:15 तक और दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच. इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक है.

2. अगर पार्टनरशिप बिजनेस में बोझ बढ़ जाए तो क्या करें?
   अकेले सारी जिम्मेदारी लेने से बचें क्योंकि थकान के कारण गलती हो सकती है. किसी विश्वसनीय कर्मचारी पर भरोसा करें और काम का बँटवारा करें.

3. पार्ट-टाइम जॉब के ऑफर को लेकर क्या नजरिया रखें?
    आज मिलने वाला छोटा काम भी आपके अनुभव (Experience) को बढ़ाएगा. इसे केवल पैसे के नजरिए से न देखें, बल्कि इसे भविष्य की बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी मानें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Feb 2026 02:20 AM (IST)
