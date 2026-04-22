हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 22 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कम मेहनत भरा, किस्मत और प्लानिंग दोनों देंगे साथ?

Aaj ka Singh Rashifal 22 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कम मेहनत भरा, किस्मत और प्लानिंग दोनों देंगे साथ?

Leo Horoscope: आज सिंह राशि वालों को बिना ज्यादा मेहनत के बड़ा फायदा मिल सकता है. चंद्रमा 11वें भाव में है, जिससे इनकम और नेटवर्किंग मजबूत होगी. बिजनेस, जॉब और निवेश में आज ग्रोथ के संकेत हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • छात्रों को कठिन विषयों में मिलेगी मेहनत से सफलता.

Aaj Ka Singh Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 11वें भाव में गोचर आपके लाभ, इनकम और नेटवर्क को मजबूत बना रहा है. आज का दिन रिजल्ट देने वाला है जो आपने पहले मेहनत की है, उसका फायदा अब दिखेगा.

अतिगंड, सुकर्मा और गजकेसरी योग का प्रभाव आपको सफलता की ओर धकेल रहा है. लेकिन एक बात साफ समझ लो आज जो मौके मिल रहे हैं, वो आपकी पुरानी तैयारी का नतीजा हैं, न कि अचानक आई किस्मत.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन मजबूत रहेगा. वैश्विक मंदी के बावजूद आपकी कंपनी सुरक्षित स्थिति में रहेगी, क्योंकि आपने पहले ही सही फैसले ले लिए थे. यही चीज आपको बाकी लोगों से आगे रखेगी.

बैंक से बिजनेस विस्तार के लिए बड़ी राशि आसानी से मिल सकती है, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी. अगर आप संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पश्चिम दिशा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. लेकिन आंख बंद करके निवेश करना मूर्खता होगी लोकेशन और डील की जांच जरूरी है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड देने वाला है. आपका अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट बॉस को प्रभावित करेगा, जिससे आपको बोनस या कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है.

अच्छी बात ये है कि आज टारगेट अचीव करने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपकी पुरानी तैयारी ही काम आ जाएगी. लेकिन ध्यान रहे, अगर आप आज ढीले पड़ गए, तो यही एडवांटेज खत्म हो सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा. खासकर जनरल स्टूडेंट्स अपनी मेहनत के दम पर कठिन विषयों को समझने और उन पर पकड़ बनाने में सफल होंगे.

अगर आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो आज उसका रिजल्ट मिलेगा. लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो आज कोई चमत्कार नहीं होगा सीधी बात, मेहनत का ही फायदा मिलता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में आज संतुलन बना रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से घर में खुशहाली का माहौल रहेगा. रिश्तों में स्थिरता आएगी. हालांकि, आपको अपने व्यवहार में अहंकार नहीं लाना चाहिए क्योंकि सफलता के साथ एटीट्यूड आया, तो रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगेगी.

प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच ज्योतिषी ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नए घर को लेकर क्या भविष्यवाणी की?

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज राहत मिलेगी. घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को आराम महसूस होगा. आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी, जिससे दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. लेकिन अगर आप इस सुधार को देखकर लापरवाह हो गए, तो समस्या दोबारा उभर सकती है.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को गेहूं दान करें, इससे धन और सम्मान में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा?
हां, बिजनेस विस्तार और निवेश से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं.

2. क्या आज करियर में ग्रोथ संभव है?
बिल्कुल, आपका अनुशासन और काम करने का तरीका आपको बोनस या नई जिम्मेदारी दिला सकता है.

3. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
हां, खासकर संपत्ति में निवेश फायदेमंद हो सकता है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 22 Apr 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि वालों के लिए कोई विशेष उपाय बताया गया है?

आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को गेहूं दान करें, इससे धन और सम्मान में वृद्धि होगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 22 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कम मेहनत भरा, किस्मत और प्लानिंग दोनों देंगे साथ?
Aaj ka Singh Rashifal 22 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कम मेहनत भरा, किस्मत और प्लानिंग दोनों देंगे साथ?
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 22 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज चुनौती भरा दिन! क्या संभाल पाएंगे करियर, बिजनेस और रिश्तों का दबाव?
Aaj ka Kark Rashifal 22 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज चुनौती भरा दिन! क्या संभाल पाएंगे करियर, बिजनेस और रिश्तों का दबाव?
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा डबल फायदा, धन लाभ के मिलेंगे संकेत!
Aaj ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा डबल फायदा, धन लाभ के मिलेंगे संकेत!
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: वृषभ राशि के जातक धन और वाणी के मामले में बरतें सावधानी!
Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: वृषभ राशि के जातक धन और वाणी के मामले में बरतें सावधानी!
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहले बांधा हाथ-पैर, फिर आंखों पर पट्टी और उसके बाद डाला केरोसीन... नए स्टाइल में प्रोपोज के बहाने प्रेमी को जिंदा जलाया
पहले बांधा हाथ-पैर, फिर आंखों पर पट्टी और उसके बाद डाला केरोसीन... नए स्टाइल में प्रोपोज के बहाने प्रेमी को जिंदा जलाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर! तीन दिनों तक लू चलने की संभावना, IMD का आया अपडेट
दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर! तीन दिनों तक लू चलने की संभावना, IMD का आया अपडेट
आईपीएल 2026
10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation System Benefits: 5 बीघा खेत में ड्रिप इरिगेशन से कितना पानी बचेगा? जान लें सिंचाई का हिसाब-किताब
5 बीघा खेत में ड्रिप इरिगेशन से कितना पानी बचेगा? जान लें सिंचाई का हिसाब-किताब
ऑटो
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget