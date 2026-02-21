Singh Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक होने वाले बदलावों और शोध का स्थान है. आज आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कुछ अनचाही अड़चनें मानसिक तनाव दे सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन "रुको और देखो" की नीति अपनाने का है. मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से मुनाफा उम्मीद से कम रह सकता है. किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजी कार्यवाही की अच्छी तरह जांच कर लें. साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा पुराने विवाद उभर सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचें और अपने काम पर फोकस करें. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पढ़ाई में मन कम लगेगा और एकाग्रता की कमी महसूस होगी. सोशल मीडिया या मनोरंजन में समय बर्बाद करने के बजाय अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दें. रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन कुछ नई जानकारी लेकर आ सकता है.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक माहौल में थोड़ी गर्माहट रह सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखें. शाम का समय बच्चों के साथ बिताने से मन को शांति मिलेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य नहीं है. पेट से जुड़ी समस्याएं या जोड़ों में दर्द आपको परेशान कर सकता है. बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा) या नारंगी

गोल्डन (सुनहरा) या नारंगी भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

(FAQs)

1. आज सिंह राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?

आज क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचें. उधार देने या लेने के लिए भी दिन शुभ नहीं है.

2. करियर में सुधार के लिए क्या करें?

अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाएं और अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करें.

3. आज का दिन निवेश के लिए कैसा है?

8वें भाव का चन्द्रमा जोखिम भरे निवेश के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज बड़ा रिस्क न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.