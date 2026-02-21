हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 21 February 2026: सिंह राशि लेनदेन में बरतें सावधानी, सप्लायर की देरी बिगाड़ सकती है ग्राहकों से आपका रिश्ता

Aaj ka Singh Rashifal 21 February 2026: सिंह राशि लेनदेन में बरतें सावधानी, सप्लायर की देरी बिगाड़ सकती है ग्राहकों से आपका रिश्ता

Leo Horoscope 21 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक होने वाले बदलावों और शोध का स्थान है. आज आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कुछ अनचाही अड़चनें मानसिक तनाव दे सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन "रुको और देखो" की नीति अपनाने का है. मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से मुनाफा उम्मीद से कम रह सकता है. किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजी कार्यवाही की अच्छी तरह जांच कर लें. साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा पुराने विवाद उभर सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचें और अपने काम पर फोकस करें. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पढ़ाई में मन कम लगेगा और एकाग्रता की कमी महसूस होगी. सोशल मीडिया या मनोरंजन में समय बर्बाद करने के बजाय अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दें. रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन कुछ नई जानकारी लेकर आ सकता है.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक माहौल में थोड़ी गर्माहट रह सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखें. शाम का समय बच्चों के साथ बिताने से मन को शांति मिलेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य नहीं है. पेट से जुड़ी समस्याएं या जोड़ों में दर्द आपको परेशान कर सकता है. बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा) या नारंगी
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

(FAQs)

1. आज सिंह राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?
   आज क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचें. उधार देने या लेने के लिए भी दिन शुभ नहीं है.

2. करियर में सुधार के लिए क्या करें?
    अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाएं और अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करें.

3. आज का दिन निवेश के लिए कैसा है?
   8वें भाव का चन्द्रमा जोखिम भरे निवेश के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज बड़ा रिस्क न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 21 February 2026: सिंह राशि लेनदेन में बरतें सावधानी, सप्लायर की देरी बिगाड़ सकती है ग्राहकों से आपका रिश्ता
Aaj ka Singh Rashifal 21 February 2026: सिंह राशि लेनदेन में बरतें सावधानी, सप्लायर की देरी बिगाड़ सकती है ग्राहकों से आपका रिश्ता
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 21 February 2026: कर्क राशि कारोबार में बड़ा ऑर्डर मिलने से होगा तगड़ा मुनाफा
Aaj ka Kark Rashifal 21 February 2026: कर्क राशि कारोबार में बड़ा ऑर्डर मिलने से होगा तगड़ा मुनाफा
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 21 February 2026: मिथुन राशि व्यापार में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनों से सलाह जरूर लें
Aaj ka Mithun Rashifal 21 February 2026: मिथुन राशि व्यापार में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनों से सलाह जरूर लें
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 February 2026: वृषभ राशि करियर में चमकेगा सितारा, ऑफिस में बॉस करेंगे आपकी मेहनत की जमकर तारीफ
Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 February 2026: वृषभ राशि करियर में चमकेगा सितारा, ऑफिस में बॉस करेंगे आपकी मेहनत की जमकर तारीफ
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
दिल्ली NCR
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
विश्व
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
इंडिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को टैरिफ पर लगा झटका तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को टैरिफ पर लगा झटका तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Vitamin K Deficiency: मसूड़ों से खून आना और नीले निशान पड़ना है खतरे की घंटी, शरीर में हो गई है इस खास विटामिन की कमी
मसूड़ों से खून आना और नीले निशान पड़ना है खतरे की घंटी, शरीर में हो गई है इस खास विटामिन की कमी
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget