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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 17 April 2026: सिंह राशि परोपकार से मिलेगी मानसिक शांति, राजनीति में मिल सकता है बड़ा पद

Aaj ka Singh Rashifal 17 April 2026: सिंह राशि परोपकार से मिलेगी मानसिक शांति, राजनीति में मिल सकता है बड़ा पद

Leo Horoscope 17 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज भाग्य भाव का चन्द्रमा उन्नति लाएगा. व्यापार में नए इन्वेस्टर जुड़ेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराने विवाद सुलझेंगे. जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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  • चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, फिर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे.
  • व्यापार में वृद्धि, नए निवेशक जुड़ेंगे, संपत्ति लाभ के योग.
  • कार्यस्थल पर संबंध मधुर, कम्युनिकेशन स्किल से प्रोजेक्ट सफल.
  • स्वास्थ्य में राहत, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा.

Aaj ka Singh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्य और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक है, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन उसके बाद चन्द्रमा आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में प्रवेश करेंगे. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग आपके परोपकारी कार्यों और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य मुहूर्त में कार्य सिद्धि होगी.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बैंक बैलेंस में वृद्धि लाने वाला है. बाजार में अन्य व्यापारियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन बना रहेगा. नए निवेशकों के जुड़ने से बिजनेस में नई ऊर्जा का संचार होगा. आज बुजुर्गों के अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का मिलन संपत्ति और आर्थिक लाभ का कारण बनेगा. यदि आप निवेश का विचार कर रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
कार्यस्थल पर आज का दिन सकारात्मक रहेगा. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और लंबे समय से चला आ रहा कोई पुराना मनमुटाव आज सुलझ जाएगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, जिससे आप कठिन प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से संभाल लेंगे. करियर को नई दिशा देने के लिए आज किए गए प्रयास सफल रहेंगे.

 हेल्थ राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको काफी राहत मिलने वाली है. विशेष रूप से जो लोग जोड़ों के दर्द या वात रोगों से परेशान थे, उनकी तकलीफों में आज कमी आएगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को शांत और परोपकारी महसूस करेंगे. बेहतर सेहत के लिए हल्का व्यायाम जारी रखें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. शादीशुदा जोड़ों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन रोमांचक हो सकता है; सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज सम्मान का दिन है; आपकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी की कोर कमेटी में स्थान मिल सकता है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार अवसरों वाला है. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने या इंटर्नशिप करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है. मेहनत और एकाग्रता के बल पर आप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
 भाग्यशाली अंक: 1
 अशुभ अंक: 4

 आज का विशेष उपाय
 शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें.

FAQs

1. सिंह राशि के लिए भाग्य चमकने का मुख्य कारण क्या है?
आज चन्द्रमा के नौवें भाव में होने और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपके द्वारा किए गए परोपकारी कार्य और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके भाग्य को चमकाएगा.

2. आज निवेश करना कितना सुरक्षित है?
आज नए निवेशकों के जुड़ने और संपत्ति वृद्धि के प्रबल योग हैं, इसलिए शुभ चौघड़िया में निवेश करना लाभकारी रहेगा.

3. वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए क्या करें?
आज अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें. पुराने गिले-शिकवे दूर करने के लिए आज का दिन सबसे उपयुक्त है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के लिए 17 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन सिंह राशि के लिए सौभाग्य और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. शुभ योगों का संयोग आपके परोपकारी कार्यों और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

आज सिंह राशि वालों के व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए क्या खास है?

व्यापार में बैंक बैलेंस बढ़ेगा और नए निवेशकों के जुड़ने से ऊर्जा का संचार होगा. बुजुर्गों के अनुभव और आपकी आधुनिक सोच से संपत्ति और आर्थिक लाभ होगा.

करियर के लिहाज़ से सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यस्थल पर दिन सकारात्मक रहेगा, सहकर्मियों से संबंध मधुर होंगे. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कठिन प्रोजेक्ट्स को संभालने में मदद करेंगी.

स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिए 17 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, खासकर जोड़ों के दर्द और वात रोगों में कमी आएगी. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

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