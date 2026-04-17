Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, फिर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे.

व्यापार में वृद्धि, नए निवेशक जुड़ेंगे, संपत्ति लाभ के योग.

कार्यस्थल पर संबंध मधुर, कम्युनिकेशन स्किल से प्रोजेक्ट सफल.

स्वास्थ्य में राहत, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा.

Aaj ka Singh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्य और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक है, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन उसके बाद चन्द्रमा आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में प्रवेश करेंगे. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग आपके परोपकारी कार्यों और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य मुहूर्त में कार्य सिद्धि होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बैंक बैलेंस में वृद्धि लाने वाला है. बाजार में अन्य व्यापारियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन बना रहेगा. नए निवेशकों के जुड़ने से बिजनेस में नई ऊर्जा का संचार होगा. आज बुजुर्गों के अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का मिलन संपत्ति और आर्थिक लाभ का कारण बनेगा. यदि आप निवेश का विचार कर रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

कार्यस्थल पर आज का दिन सकारात्मक रहेगा. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और लंबे समय से चला आ रहा कोई पुराना मनमुटाव आज सुलझ जाएगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, जिससे आप कठिन प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से संभाल लेंगे. करियर को नई दिशा देने के लिए आज किए गए प्रयास सफल रहेंगे.

हेल्थ राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको काफी राहत मिलने वाली है. विशेष रूप से जो लोग जोड़ों के दर्द या वात रोगों से परेशान थे, उनकी तकलीफों में आज कमी आएगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को शांत और परोपकारी महसूस करेंगे. बेहतर सेहत के लिए हल्का व्यायाम जारी रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. शादीशुदा जोड़ों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन रोमांचक हो सकता है; सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज सम्मान का दिन है; आपकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी की कोर कमेटी में स्थान मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार अवसरों वाला है. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने या इंटर्नशिप करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है. मेहनत और एकाग्रता के बल पर आप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें.

FAQs

1. सिंह राशि के लिए भाग्य चमकने का मुख्य कारण क्या है?

आज चन्द्रमा के नौवें भाव में होने और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपके द्वारा किए गए परोपकारी कार्य और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके भाग्य को चमकाएगा.

2. आज निवेश करना कितना सुरक्षित है?

आज नए निवेशकों के जुड़ने और संपत्ति वृद्धि के प्रबल योग हैं, इसलिए शुभ चौघड़िया में निवेश करना लाभकारी रहेगा.

3. वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए क्या करें?

आज अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें. पुराने गिले-शिकवे दूर करने के लिए आज का दिन सबसे उपयुक्त है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.