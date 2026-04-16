Aaj ka Singh Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का पंचांग संकेत दे रहा है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और धैर्य से चलने का है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की युति से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चन्द्रमा का मीन राशि में शनि के साथ होना 'विष दोष' का निर्माण कर रहा है. 8वें भाव में चन्द्रमा की स्थिति जटिलताओं को बढ़ा सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) अनुकूल है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यापार) में अचानक पुरानी देनदारियां सामने आने से आपका कैश-फ्लो प्रभावित हो सकता है. कॉम्पिटिटर कंपनियों की नई स्कीम्स आपके डेड स्टॉक को बढ़ा सकती हैं, इसलिए मार्केट रणनीति पर दोबारा विचार करें. आज किसी को भी उधार पर माल देना आर्थिक जोखिम भरा रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्य विभाजन को लेकर असंतोष उभर सकता है, जो व्यवसाय की गति को धीमा कर देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज टीम वर्क प्रभावित होने की आशंका है. वर्क कल्चर को लेकर सहकर्मियों के बीच फूट पड़ सकती है, जिससे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे. कागजी कार्यवाही में पुरानी कोई गलती आज आपके लिए नोटिस या स्पष्टीकरण का कारण बन सकती है. चन्द्रमा-शनि के विष दोष के कारण क्लाइंट का व्यवहार आज काफी कठोर रह सकता है. याद रखें, आपकी एक छोटी सी चूक बड़े प्रोजेक्ट को हाथ से निकाल सकती है, इसलिए काम में परफेक्शन रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने का है. ग्रुप स्टडी के दौरान किसी विषय पर विवाद होने से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेजों को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि उनके खोने या खराब होने का डर है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन भारी रह सकता है. 8वें भाव में चन्द्रमा और विष दोष के कारण नसों में खिंचाव और माइग्रेन (Migraine) की समस्या अचानक उभर सकती है. काम के बोझ को खुद पर हावी न होने दें और पर्याप्त आराम करें. यदि समस्या बढ़ती है, तो डॉक्टरी सलाह लेने में देरी न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनी ईगो (अहंकार) को त्यागना होगा. पार्टनर की किसी पुरानी बात को फिर से कुरेदने से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. आज माफी मांग लेना ही रिश्ते को बचाने का एकमात्र रास्ता होगा. राजनीति से जुड़े लोगों को अपने ही खेमे के भीतर भितरघात का सामना करना पड़ सकता है. पार्टी आलाकमान से संवाद स्पष्ट रखें.

आज का विशेष उपाय

विष दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस या जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

FAQs

1. क्या आज सिंह राशि वालों को नया निवेश करना चाहिए?

नहीं, चन्द्रमा के 8वें भाव में होने और विष दोष के कारण आज निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ रहेगी?

आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

3. सेहत में सुधार के लिए क्या करें?

आज माइग्रेन और नसों की समस्या से बचने के लिए तनाव कम लें और प्राणायाम का सहारा लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.