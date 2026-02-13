हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 13 February 2026: सिंह राशि सरकारी और मनोरंजन क्षेत्र में मिलेगी धमाकेदार कामयाबी

Aaj ka Singh Rashifal 13 February 2026: सिंह राशि सरकारी और मनोरंजन क्षेत्र में मिलेगी धमाकेदार कामयाबी

Leo Horoscope 13 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Feb 2026 05:42 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 13 February 2026 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (संतान और बुद्धि भाव) में गोचर कर रहे हैं. बुधादित्य और रूचक योग के शुभ संयोग से आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और पराक्रम चरम पर रहेगा.

आज आप एक "लीडर" की भूमिका में होंगे. चंद्रमा की स्थिति संतान पक्ष से सुखद समाचार दिलाएगी. सरकारी कार्यों और उच्च पदस्थ अधिकारियों से तालमेल आपके भविष्य के रास्ते खोलेगा. आज का दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने वाला है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज आप बाजार पर राज करेंगे.

  • प्रमुख क्षेत्र: यदि आप सरकारी ठेके, प्रशासनिक सेवाओं या मनोरंजन उद्योग (Entertainment Industry) से जुड़े हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है.

  • ब्रांड वैल्यू: मार्केट में आपके ब्रांड की साख बढ़ेगी. नई ब्रांच खोलने या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो शुभ समय नोट करें: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच कार्य शुरू करना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

  • प्रतिद्वंद्वी: आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में सफल रहेंगे.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यस्थल पर आज आप सबके आकर्षण का केंद्र यानी "सितारा" बने रहेंगे.

  • टीम वर्क: ऑफिस में टीम स्पिरिट शानदार रहेगी. कार्य का वितरण सही ढंग से होगा, जिससे किसी पर अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा.

  • शीर्ष प्रबंधन: आपकी प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली होगा कि टॉप मैनेजमेंट की नजर आप पर टिक जाएगी. प्रमोशन की बातचीत शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज आपकी ऊर्जा और शक्ति का स्तर "आसमान छूएगा".

  • हृदय स्वास्थ्य: दिल की सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को जीवटता से भरपूर महसूस करेंगे.

  • रूटीन: सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करें, इससे आपका तेज बढ़ेगा. जिम या कसरत में आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

रिश्तों के मामले में आज आपको "शाही व्यवहार" (Royal Treatment) मिलेगा.

  • लव लाइफ: आपका पार्टनर आपको किसी महंगे तोहफे से सरप्राइज कर सकता है. सबके सामने आपकी तारीफ आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी. प्रोपोज करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

  • पारिवारिक सुख: घर में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा. पिता के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 3
  • अचूक उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और रात को सोने से पहले अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को शाबाशी दें.

(FAQs)

1. सिंह राशि वालों के लिए आज नया निवेश करने का सबसे सही समय क्या है?
   पंचांग के अनुसार, सुबह 08:15 से 10:15 का अमृत काल सबसे उत्तम है.

2. करियर में बड़ी सफलता के लिए आज क्या विशेष करें?
    आज अपने नेतृत्व कौशल (Leadership Skills) का प्रदर्शन करें और महत्वपूर्ण मीटिंग्स में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

3. आज पारिवारिक क्लेश से कैसे बचें?
    आज परिवार में आपकी बात मानी जाएगी, बस ध्यान रखें कि उत्साह में आकर किसी पर हुक्म न चलाएं.

Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 05:42 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
यूटिलिटी
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget