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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal: सिंह राशिफल 13 अप्रैल 2026 साझेदारी के बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा, करियर में बढ़ेगी लोकप्रियता और साख

Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशिफल 13 अप्रैल 2026 साझेदारी के बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा, करियर में बढ़ेगी लोकप्रियता और साख

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा होगा. सेल्स 25% तक बढ़ सकती है. प्रॉपर्टी विवाद पक्ष में सुलझेंगे. राजनीति में लोकप्रियता बढ़ेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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  • स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, हड्डियों की मजबूती पर ध्यान।

Aaj ka Singh Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. सिंह राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी व दांपत्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन लेकर आएगी. आज आपके नेतृत्व कौशल और सूझबूझ की चारों ओर प्रशंसा होगी.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन रणनीतिक जीत का है. बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर बनाई गई कॉस्ट कटिंग (लागत कटौती) की योजना आपकी बैलेंस शीट को मजबूत करेगी. मार्केट डिमांड को समझते हुए आपने प्रोडक्ट लाइन में जो विस्तार किया है, उससे आपकी सेल्स में 25% तक की वृद्धि देखी जा सकती है. इसके अलावा, आज बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न होगी, जो भविष्य में बड़े ऑर्डर का मार्ग प्रशस्त करेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आप एक "क्विक लर्नर" के रूप में उभरेंगे. आप किसी नए डिजिटल टूल या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बहुत कम समय में सीखकर सबको हैरान कर देंगे. टीम के भीतर लंबे समय से चल रहे मनमुटाव को अपनी मध्यस्थता से दूर करने में आप सफल रहेंगे, जिससे वर्क-कल्चर में सुधार होगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष है; दूर-दराज के क्षेत्रों में आपकी पदयात्रा या जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ आपकी बढ़ती लोकप्रियता पर मुहर लगाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. तकनीकी क्षेत्र के छात्रों को नई सफलताओं के अवसर मिलेंगे. खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन यादगार रहेगा; मैदान पर आपकी स्पोर्ट्समैनशिप की रेफरी और कोच दोनों सराहना करेंगे. एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे कठिन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज राहत भरी खबरें मिल सकती हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना कानूनी या आपसी विवाद आज आपके पक्ष में झुकता हुआ नजर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और व्यापारिक निर्णयों में उनका सहयोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा में बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप काफी जागरूक रहेंगे. आप अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम युक्त आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करेंगे. हालांकि मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन भागदौड़ की वजह से पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम और सही पोषण आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (आत्मविश्वास और स्थिरता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को पीले फल चढ़ाएं. सूर्य देव को अर्घ्य देना और "ॐ सूर्याय नमः" का जप करना आपकी ख्याति में वृद्धि करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज पार्टनरशिप में नया काम शुरू करना सही है?
   जी हाँ, 7वें भाव का चंद्रमा साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है. पार्टनर के साथ तालमेल आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

2. पैतृक संपत्ति के मामले में आज क्या उम्मीद करें?
    आज सितारे आपके पक्ष में हैं. कोई पुराना विवाद सुलझने की दिशा में बढ़ेगा और फैसला आपके हक में आ सकता है.

3. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
   आज का दिन जनसंपर्क के लिए श्रेष्ठ है. आपकी पदयात्रा या मीटिंग्स में उमड़ने वाली भीड़ आपके बढ़ते प्रभाव का संकेत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. तकनीकी छात्रों को नई सफलता के अवसर मिलेंगे और एकाग्रता बनी रहेगी.

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