यह दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वर्चस्व और वैश्विक पहचान दिलाने वाला सिद्ध होगा। आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सुनफा जैसे शुभ योगों का लाभ मिलेगा।
Aaj ka Singh Rashifal 11 April 2026: बिजनेस में आएगी अप्रत्याशित तेजी, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन से बनेगी ग्लोबल पहचान
Leo Horoscope: सिंह राशि 11 अप्रैल 2026 बिजनेस में ग्लोबल पहचान और बंपर मुनाफा होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी. सेहत में सुधार होगा.जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- सिंह राशि के लिए शनिवार वर्चस्व और वैश्विक पहचान दिलाएगा।
- व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि, अच्छे लाभ के योग हैं।
- नौकरी में रचनात्मकता से मिलेगी वैश्विक पहचान, करियर बेहतर होगा।
- पारिवारिक जीवन सुखमय, पुराने दोस्तों से मुलाकातें मन प्रसन्न करेंगी।
Aaj ka Singh Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वर्चस्व और वैश्विक पहचान दिलाने वाला सिद्ध होगा. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता का संकेत है.
आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सुनफा जैसे शुभ योगों का पूर्ण लाभ मिलेगा. दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि आप किसी नए स्टार्टअप या शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे का समय सर्वोत्तम है. यात्रा के लिए पूर्व दिशा मंगलकारी रहेगी, परंतु सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का विशेष ध्यान रखें.
बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "गोल्डन डे" साबित हो सकता है. आपके बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि (Unexpected Growth) के योग हैं. अचानक बाजार में आपके प्रॉडक्ट की डिमांड बढ़ने से आपके प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा उछाल आएगा. कोई इंटरनेशनल कंपनी आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी से प्रभावित होकर आपके साथ नया कोलाबोरेशन (Collaboration) कर सकती है. यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बड़े सेलिब्रिटी आपके ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं.
शुभ समय: नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय श्रेष्ठ है.
नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी वर्किंग स्टाइल किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में दूसरी कंपनियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे आपको बेहतर करियर ऑफर मिल सकते हैं. आपकी ग्लोबली पहचान बनने के प्रबल योग हैं. महिला राजनेताओं के लिए आज का दिन विशेष है; महिला विंग में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और पार्टी की ओर से कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. पुराने मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आपके मन को प्रसन्नता से भर देगी. ससुराल पक्ष से आज आपको किसी मांगलिक समारोह का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय अनुकूल है; नियमित एक्सरसाइज और योगासन से आपकी शारीरिक फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ेगी. आपकी प्रतिभा को देखते हुए किसी स्पोर्ट्स इवेंट में आपको जज या मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपका फोकस और बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है. यदि आप लंबे समय से किडनी या यूरिन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आज आपको काफी सुधार महसूस होगा. व्यायाम की नियमितता और अनुशासित जीवनशैली आपको फिट रखने में मदद करेगी. पर्याप्त पानी का सेवन और योग आपके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी साबित होगा.
वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. बिजनेस में बढ़ती डिमांड से धन का आगमन सुचारू रूप से होगा. पुराने निवेश आज आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. हालांकि, ऐश्वर्य की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आपकी आय के स्रोत भी उतने ही मजबूत रहेंगे.
- लक्की कलर: ब्राउन (भूरा)
- लक्की नंबर: 7
- अनलक्की नंबर: 5
- आज का विशेष उपाय: आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे शत्रुओं का नाश होगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
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Frequently Asked Questions
11 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?
व्यापार में सिंह राशि के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन 'गोल्डन डे' साबित हो सकता है। आपके बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि के योग हैं और प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा उछाल आएगा।
नौकरीपेशा सिंह जातकों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी वर्किंग स्टाइल से आपको बेहतर करियर ऑफर मिल सकते हैं और ग्लोबली पहचान बनने के योग हैं।
11 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के स्वास्थ्य के लिए दिन कैसा रहेगा?
सेहत के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है। किडनी या यूरिन संबंधी समस्याओं में सुधार महसूस होगा। नियमित व्यायाम और अनुशासित जीवनशैली आपको फिट रखेगी।
11 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के लिए शुभ समय कब है?
नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय श्रेष्ठ है।
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