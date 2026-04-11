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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 11 April 2026: बिजनेस में आएगी अप्रत्याशित तेजी, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन से बनेगी ग्लोबल पहचान

Aaj ka Singh Rashifal 11 April 2026: बिजनेस में आएगी अप्रत्याशित तेजी, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन से बनेगी ग्लोबल पहचान

Leo Horoscope: सिंह राशि 11 अप्रैल 2026 बिजनेस में ग्लोबल पहचान और बंपर मुनाफा होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी. सेहत में सुधार होगा.जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:30 AM (IST)
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  • सिंह राशि के लिए शनिवार वर्चस्व और वैश्विक पहचान दिलाएगा।
  • व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि, अच्छे लाभ के योग हैं।
  • नौकरी में रचनात्मकता से मिलेगी वैश्विक पहचान, करियर बेहतर होगा।
  • पारिवारिक जीवन सुखमय, पुराने दोस्तों से मुलाकातें मन प्रसन्न करेंगी।

Aaj ka Singh Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वर्चस्व और वैश्विक पहचान दिलाने वाला सिद्ध होगा. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता का संकेत है.

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सुनफा जैसे शुभ योगों का पूर्ण लाभ मिलेगा. दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि आप किसी नए स्टार्टअप या शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे का समय सर्वोत्तम है. यात्रा के लिए पूर्व दिशा मंगलकारी रहेगी, परंतु सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "गोल्डन डे" साबित हो सकता है. आपके बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि (Unexpected Growth) के योग हैं. अचानक बाजार में आपके प्रॉडक्ट की डिमांड बढ़ने से आपके प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा उछाल आएगा. कोई इंटरनेशनल कंपनी आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी से प्रभावित होकर आपके साथ नया कोलाबोरेशन (Collaboration) कर सकती है. यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बड़े सेलिब्रिटी आपके ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं.

शुभ समय: नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी वर्किंग स्टाइल किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में दूसरी कंपनियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे आपको बेहतर करियर ऑफर मिल सकते हैं. आपकी ग्लोबली पहचान बनने के प्रबल योग हैं. महिला राजनेताओं के लिए आज का दिन विशेष है; महिला विंग में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और पार्टी की ओर से कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. पुराने मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आपके मन को प्रसन्नता से भर देगी. ससुराल पक्ष से आज आपको किसी मांगलिक समारोह का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय अनुकूल है; नियमित एक्सरसाइज और योगासन से आपकी शारीरिक फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ेगी. आपकी प्रतिभा को देखते हुए किसी स्पोर्ट्स इवेंट में आपको जज या मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपका फोकस और बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है. यदि आप लंबे समय से किडनी या यूरिन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आज आपको काफी सुधार महसूस होगा. व्यायाम की नियमितता और अनुशासित जीवनशैली आपको फिट रखने में मदद करेगी. पर्याप्त पानी का सेवन और योग आपके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी साबित होगा.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. बिजनेस में बढ़ती डिमांड से धन का आगमन सुचारू रूप से होगा. पुराने निवेश आज आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. हालांकि, ऐश्वर्य की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आपकी आय के स्रोत भी उतने ही मजबूत रहेंगे.

  •  लक्की कलर: ब्राउन (भूरा)
  •  लक्की नंबर: 7
  •  अनलक्की नंबर: 5
  •  आज का विशेष उपाय: आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे शत्रुओं का नाश होगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:30 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

यह दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वर्चस्व और वैश्विक पहचान दिलाने वाला सिद्ध होगा। आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सुनफा जैसे शुभ योगों का लाभ मिलेगा।

व्यापार में सिंह राशि के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन 'गोल्डन डे' साबित हो सकता है। आपके बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि के योग हैं और प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा उछाल आएगा।

नौकरीपेशा सिंह जातकों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी वर्किंग स्टाइल से आपको बेहतर करियर ऑफर मिल सकते हैं और ग्लोबली पहचान बनने के योग हैं।

11 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के स्वास्थ्य के लिए दिन कैसा रहेगा?

सेहत के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है। किडनी या यूरिन संबंधी समस्याओं में सुधार महसूस होगा। नियमित व्यायाम और अनुशासित जीवनशैली आपको फिट रखेगी।

11 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के लिए शुभ समय कब है?

नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय श्रेष्ठ है।

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