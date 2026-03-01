सिंह राशिफल 1 मार्च 2026: सावधान! आज नुकसान का दिन, धैर्य ही बचाव! पढ़ें राशिफल

Singh Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव खर्च, विदेश, मानसिक तनाव और हानि से जुड़ा माना जाता है. साफ शब्दों में आज का दिन लापरवाही के लिए नहीं है.

अगर आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो नुकसान तय है. संयम, गोपनीयता और धैर्य ही आपकी ढाल हैं.

परिवार राशिफल:

घर का माहौल पूरी तरह संतुलित नहीं रहेगा. संतान से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है. हो सकता है उन्होंने कोई गलत फैसला लिया हो या आपकी अपेक्षाओं पर खरे न उतरे हों.

गुस्से से स्थिति नहीं सुधरेगी. अगर आप सिर्फ डांटेंगे तो दूरी बढ़ेगी. घर में सामंजस्य कम रह सकता है, इसलिए संवाद का तरीका बदलना पड़ेगा.

प्रेम और संबंध राशिफल:

लवर का व्यवहार आपको व्यथित कर सकता है. आपको लगेगा कि आपकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही. लेकिन हर प्रतिक्रिया तुरंत देना समझदारी नहीं है. पहले स्थिति समझें, फिर बोलें. ओवररिएक्शन रिश्ते को और खराब कर सकता है.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में किसी की भी प्लानिंग पर आंख बंद करके भरोसा न करें. कोई आपकी भावनाओं या विश्वास का फायदा उठा सकता है. हर प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से सोचें, डेटा देखें, जोखिम आंकें. मार्केट में पेशेवर मोर्चे पर विवाद या टकराव सुलझाने में समय लग सकता है. यह समय विस्तार का नहीं, नियंत्रण का है. विदेशी संपर्क से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा खर्च या हानि संभव है. फिलहाल बड़ी यात्रा या बिजनेस ट्रिप टालना बेहतर रहेगा.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर आपके कार्यों से सीनियर नाखुश हो सकते हैं. यह सोचने की जरूरत है कि गलती सिस्टम की है या आपके एप्रोच की. एंप्लॉयड पर्सन के सोचे हुए काम पूरे नहीं होंगे, जिससे तनाव बढ़ेगा. ऑफिस में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रोफेशनल रवैया अपनाएं. धैर्य से काम करें, हर बात का लिखित रिकॉर्ड रखें.

युवा और शिक्षा राशिफल:

स्टूडेंट्स को अपनी नकारात्मक सोच पर नियंत्रण करना होगा. अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तो परिणाम भी कमजोर ही आएंगे. यह समय मानसिक मजबूती दिखाने का है. सोशल मीडिया या बेकार की तुलना से दूरी बनाएं.

धन राशिफल:

अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. विदेश या ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी रखें. कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला अभी टालना समझदारी होगी.

हेल्थ राशिफल:

एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है. अनियमित खानपान और तनाव इसका मुख्य कारण बनेंगे. मसालेदार भोजन से बचें और पानी पर्याप्त मात्रा में लें.

लक्की कलर: वाइट

लक्की नंबर: 3

अनलक्की नंबर: 7

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज यात्रा करना सही रहेगा?

नहीं. यात्रा से काम प्रभावित हो सकते हैं और अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा.

प्रश्न 2: क्या ऑफिस में विवाद बढ़ सकता है?

हाँ, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. संयम और प्रोफेशनल रवैया जरूरी है.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

खानपान नियंत्रित रखें और तनाव कम करें, वरना पेट संबंधी समस्या बढ़ सकती है.

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और सफेद वस्त्र धारण कर संयम का संकल्प लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.