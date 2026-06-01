Aaj ka Singh Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक संयम बरतने और कर्ज के तनाव से बचने का है. आज भले ही आपकी कुंडली में सिद्ध योग का निर्माण रहेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण बिजनेस में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसके बिल्कुल अनुकूल फल नहीं मिलने के कारण आज आप थोड़े टेंस (तनावग्रस्त) रह सकते हैं; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप धैर्य बनाए रखें, समय आपके पक्ष में जरूर आएगा.

इस समय बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट (निवेश) करने के लिए टाइम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, यह आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं. न्यू बिजनेसमैन (नए व्यापारियों) के लिए आज व्यापार का पुराना कर्ज मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण बन सकता है; इस विषय में आपको घबराने के बजाय अपने भाई-बहनों से खुलकर बात करनी चाहिए, वहां से मदद मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने और बड़ी चुनौतियों का सामना करने का संकेत दे रहा है. आज वर्कस्पेस पर आपकी कुछ पुरानी आशाओं पर पानी फिर सकता है; स्थिति यह हो सकती है कि आपकी सैलरी इनक्रीस (वेतन वृद्धि) होने की जगह अचानक डिक्रीज (कटौती) होने की कोई अप्रिय सूचना मिल सकती है, जिससे मन उदास रहेगा.

वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के प्रत्येक वर्क (काम) पर सीनियर और बॉस की बहुत ही पैनी व तीखी नजर रहेगी; इसलिए आज दफ्तर में बहुत होशियारी और सजगता के साथ अपने ऑफिशियल कार्यों को अंजाम दें, ज़रा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है. शरीर में अचानक बढ़े आलस्य और थकान के चलते आज आप अपने जरूरी कार्यों को बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे; सुस्ती त्यागें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी परीक्षा और एकाग्रता बनाए रखने का रहेगा. चौथा चंद्रमा पढ़ाई में रुकावट दे सकता है. इंजीनियरिंग (Engineering) और कॉमर्स (Commerce) के स्टूडेंट्स के लिए आज का टाइम बिल्कुल भी फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है; आज पढ़ाई से मन भटक सकता है. यदि लक्ष्यों को हासिल करना है, तो आलस्य का पूरी तरह त्याग कर केवल अपनी मुख्य किताबों पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी और गुस्से पर पूरी तरह काबू रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर में माता जी या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगा. इसके साथ ही, आज फैमिली में किसी पुरानी गलतफहमी के चलते आप पर कुछ झूठे ब्लेम (आरोप) लग सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है; आपको हर हाल में अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, पूरी समझदारी से काम लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. आलस्य, शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के कारण आप खुद को अस्वस्थ महसूस करेंगे. सैलरी डिक्रीज होने की चिंता और पारिवारिक ब्लेम के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है; खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

यह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 1 June 2026: जून की शुरुआत होते ही इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, 'सिद्ध योग' से बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा! पढ़ें कल का राशिफल!

यह भी पढ़े- Mahishasura Mardini: जब देवी दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप से महिषासुर का विनाश कर देवताओं को दिलाई विजय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.