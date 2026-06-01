हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 1 June 2026: सिंह राशि बिजनेस में मेहनत के अनुकूल फल न मिलने से बढ़ेगा तनाव, निवेश के लिए समय नहीं है बेहतर

Aaj ka Singh Rashifal 1 June 2026: सिंह राशि बिजनेस में मेहनत के अनुकूल फल न मिलने से बढ़ेगा तनाव, निवेश के लिए समय नहीं है बेहतर

Leo Horoscope 1 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्ध योग, क्या सोमवार को सैलरी इनक्रीस होने की जगह डिक्रीज होने से लगेगा बड़ा झटका? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक संयम बरतने और कर्ज के तनाव से बचने का है. आज भले ही आपकी कुंडली में सिद्ध योग का निर्माण रहेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण बिजनेस में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसके बिल्कुल अनुकूल फल नहीं मिलने के कारण आज आप थोड़े टेंस (तनावग्रस्त) रह सकते हैं; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप धैर्य बनाए रखें, समय आपके पक्ष में जरूर आएगा. 

इस समय बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट (निवेश) करने के लिए टाइम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, यह आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं. न्यू बिजनेसमैन (नए व्यापारियों) के लिए आज व्यापार का पुराना कर्ज मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण बन सकता है; इस विषय में आपको घबराने के बजाय अपने भाई-बहनों से खुलकर बात करनी चाहिए, वहां से मदद मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने और बड़ी चुनौतियों का सामना करने का संकेत दे रहा है. आज वर्कस्पेस पर आपकी कुछ पुरानी आशाओं पर पानी फिर सकता है; स्थिति यह हो सकती है कि आपकी सैलरी इनक्रीस (वेतन वृद्धि) होने की जगह अचानक डिक्रीज (कटौती) होने की कोई अप्रिय सूचना मिल सकती है, जिससे मन उदास रहेगा. 

वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के प्रत्येक वर्क (काम) पर सीनियर और बॉस की बहुत ही पैनी व तीखी नजर रहेगी; इसलिए आज दफ्तर में बहुत होशियारी और सजगता के साथ अपने ऑफिशियल कार्यों को अंजाम दें, ज़रा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है. शरीर में अचानक बढ़े आलस्य और थकान के चलते आज आप अपने जरूरी कार्यों को बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे; सुस्ती त्यागें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी परीक्षा और एकाग्रता बनाए रखने का रहेगा. चौथा चंद्रमा पढ़ाई में रुकावट दे सकता है. इंजीनियरिंग (Engineering) और कॉमर्स (Commerce) के स्टूडेंट्स के लिए आज का टाइम बिल्कुल भी फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है; आज पढ़ाई से मन भटक सकता है. यदि लक्ष्यों को हासिल करना है, तो आलस्य का पूरी तरह त्याग कर केवल अपनी मुख्य किताबों पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी और गुस्से पर पूरी तरह काबू रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर में माता जी या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगा. इसके साथ ही, आज फैमिली में किसी पुरानी गलतफहमी के चलते आप पर कुछ झूठे ब्लेम (आरोप) लग सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है; आपको हर हाल में अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, पूरी समझदारी से काम लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. आलस्य, शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के कारण आप खुद को अस्वस्थ महसूस करेंगे. सैलरी डिक्रीज होने की चिंता और पारिवारिक ब्लेम के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है; खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक:  2
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

यह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 1 June 2026: जून की शुरुआत होते ही इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, 'सिद्ध योग' से बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा! पढ़ें कल का राशिफल!

यह भी पढ़े- Mahishasura Mardini: जब देवी दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप से महिषासुर का विनाश कर देवताओं को दिलाई विजय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 1 June 2026: सिंह राशि बिजनेस में मेहनत के अनुकूल फल न मिलने से बढ़ेगा तनाव, निवेश के लिए समय नहीं है बेहतर
सिंह राशिफल 1 जून 2026 बिजनेस में मेहनत के अनुकूल फल न मिलने से बढ़ेगा तनाव, निवेश के लिए समय नहीं है बेहतर
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 1 June 2026: कर्क राशि जरूरतमंदों की मदद के लिए शुभ है सोमवार, जीवनसाथी के साथ संबंधों में आएगी गजब की मिठास
कर्क राशिफल 1 जून 2026 जरूरतमंदों की मदद के लिए शुभ है सोमवार, जीवनसाथी के साथ संबंधों में आएगी गजब की मिठास
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 1 June 2026: मिथुन राशि सिद्ध योग से जॉब की परेशानियां होंगी दूर, कर्मचारियों को मिलेंगे सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत
मिथुन राशिफल 1 जून 2026 सिद्ध योग से जॉब की परेशानियां होंगी दूर, कर्मचारियों को मिलेंगे सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 June 2026: वृषभ राशि सिद्ध योग से वर्कप्लेस पर मिलेंगे बेहतरीन मौके, कर्मचारियों के प्रयासों से करियर को मिलेगी गति
वृषभ राशिफल 1 जून 2026 सिद्ध योग से वर्कप्लेस पर मिलेंगे बेहतरीन मौके, कर्मचारियों के प्रयासों से करियर को मिलेगी गति
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Illegal Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
आईपीएल 2026
IPL 2026 Full Prize Money: चैंपियन RCB हुई मालामाल, गुजरात टाइटंस को भी मिली बंपर रकम; जानें किसे मिली कितनी प्राइज मनी 
चैंपियन RCB हुई मालामाल, गुजरात टाइटंस को भी मिली बंपर रकम; जानें किसे मिली कितनी प्राइज मनी 
विश्व
मिडिल ईस्ट वॉर में ईरान ने चीनी मिसाइल से मार गिराया US का F-15 लड़ाकू विमान! जानें रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?
वॉर में ईरान ने चीनी मिसाइल से मार गिराया US का F-15 लड़ाकू विमान! रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS राजीव कृष्ण बने यूपी के स्थायी DGP, नियुक्ति का आदेश जारी; CM योगी से भी की मुलाकात
IPS राजीव कृष्ण बने यूपी के स्थायी DGP, नियुक्ति का आदेश जारी; CM योगी से भी की मुलाकात
बॉलीवुड
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Breast Cancer:मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
ट्रेंडिंग
Super Cool!’ UK व्लॉगर हुआ हैदराबाद मेट्रो का फैन, सफाई और सिस्टम देखकर रह गया दंग
Super Cool!’ UK व्लॉगर हुआ हैदराबाद मेट्रो का फैन, सफाई और सिस्टम देखकर रह गया दंग
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget