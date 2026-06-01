Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत करने और डिजिटल उपस्थिति मजबूत करने का है. यदि आप किसी 'नए कारोबार' में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का विशेष शुभ मुहूर्त आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा. किसी विकट सिचुएशन (कठिन समय) के बाद बिजनेस को वापस पूरी तरह सेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप धैर्य रखें, समय आपके पक्ष में जरूर आएगा. बिजनेसमैन आज सोशल मीडिया पर लाइव सेशन करें और अपने क्लाइंट्स से सीधे जुड़ें; आपकी बातचीत करने की कला ही आज बाजार से बंपर लीड्स जनरेट करेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नई उड़ान भरने और अवसरों को भुनाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग का निर्माण होने से वर्कप्लेस पर कुछ बहुत ही बेहतरीन मौके आपके हाथ लगेंगे, जिसका आप समय रहते भरपूर फायदा उठाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपने काम को लेकर पूरी तरह एक्टिव रहें, क्योंकि आपके थोड़े से प्रयास आज आपके करियर को एक नई और शानदार गति देने में पूरी तरह सहायक सिद्ध होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लाने वाला रहेगा. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से छात्रों के द्वारा किए गए कठिन प्रयास रंग लाएंगे. स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत से आज उनके जीवन और करियर की दिशा में कई सारे बड़े व पॉजिटिव चेंज (सकारात्मक बदलाव) आसानी से आएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम शांति और मिठास देने वाला रहेगा. आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि काफी बढ़ेगी, दिन की शुरुआत पूजा-पाठ से करेंगे और साथ ही देव दर्शन के लिए किसी बड़े मंदिर भी जा सकते हैं. गृहस्थ जीवन की बात करें तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर की बातों और भावनाओं को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में गजब की मिठास आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत शानदार रहेगा. मन में पूजा-पाठ के कारण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. व्यापार के सुचारू रूप से चलने और करियर को नई गति मिलने से मानसिक रूप से आप पूरी तरह रिलैक्स और खुशमिजाज महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज सिद्ध योग की महाशुभता पाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें तथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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