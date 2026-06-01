Aaj ka Kark Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग और हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी क्षमताओं के बल पर चुनौतियों पर विजय पाने का है. वीक स्टार्टिंग (सप्ताह की शुरुआत) में बिजनेस में सिचुएशन (परिस्थितियां) शायद आपके पूरी तरह अनुकूल न रहें, लेकिन उसे आप अपनी गजब की एबिलिटी (योग्यता) और सूझबूझ से अपने फेवर में बनाने के प्रयास में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे व्यापार गति पकड़ेगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अगर आप आज किसी बिल्कुल नए बिजनेस या स्टार्टअप में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम (समस्या) की स्थितियां खड़ी कर सकता है, इसलिए नए निवेशों को अभी कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन बड़ी सफलताओं की शुरुआत और कड़े परिश्रम का मीठा फल दिलाने वाला रहेगा. ग्रहों की शुभ स्थिति को देखते हुए आज ऑफिस का पूरा वातावरण बेहद पॉजिटिव (सकारात्मक) रहेगा; दफ्तर में आपको किसी 'न्यू वर्क' (नए प्रोजेक्ट) की स्टार्टिंग में शानदार सफलता मिलेगी. वर्कस्पेस पर आज आपको अपने पुराने हार्ड वर्क (कड़े परिश्रम) का शानदार प्राइस या इनाम बोनस व सराहना के रूप में मिल सकता है, जिससे दफ्तर में आपका कद बढ़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज ऑफिस का काम बिल्कुल समय पर कंप्लीट (पूरा) करके परिवार के साथ बेहतरीन वक्त बिताने का शानदार मौका मिलेगा; सहकर्मियों और परिवार के सभी लोगों का यह साथ आज आपके सारे मानसिक तनाव को दूर करने में बहुत बड़ी मदद करेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. पंचम चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) लंबे समय से अपनी मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट (परिणाम) का इंतजार कर रहे हैं, वे आज बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होंगे, जिससे उनके करियर को एक नई और सही दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से माता-पिता को अपनी संतान से भरपूर सुख और आदर मिलेगा. आज का दिन आपके लिए सामाजिक कार्यों को करने के लिए बेहद शुभ है; आगे बढ़कर समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आज आपके रिलेशन में गजब की मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और ऊर्जा से भरा रहेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. परिवार और सहकर्मियों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और डिप्रेशन-मुक्त रखेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और कड़े परिश्रम का इनाम हासिल करने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें. आज सोमवार के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें मखाने या सफेद बर्फी का भोग लगाएं.

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