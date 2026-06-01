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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 1 June 2026: मिथुन राशि सिद्ध योग से जॉब की परेशानियां होंगी दूर, कर्मचारियों को मिलेंगे सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत

Aaj ka Mithun Rashifal 1 June 2026: मिथुन राशि सिद्ध योग से जॉब की परेशानियां होंगी दूर, कर्मचारियों को मिलेंगे सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत

Gemini Horoscope 1 June 2026: सिद्ध योग से मिथुन राशि वालों के वेतन में वृद्धि के मिल रहे हैं पॉजिटिव साइन, क्या सोमवार को दफ्तर में मल्टीटास्किंग स्किल्स की होगी परीक्षा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन गहरी रिसर्च के बाद ही कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाने का संकेत दे रहा है. बिजनेस में आज किसी भी प्रकार का नया निवेश (Investment) करने से पहले उसके बारे में बाजार की अच्छी रिसर्च करके ही पैसा लगाएं, जल्दबाजी से बचें. आपके जो भी व्यावसायिक काम पिछले काफी समय से रुके हुए थे, वे आज धीरे-धीरे पूरे होते चले जाएंगे; हालांकि अच्छे रिजल्ट (परिणाम) हासिल करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. यदि बिजनेसमैन अपनी कोई पुरानी व्यावसायिक प्रॉपर्टी सेल (बेचने) करने के साथ कोई नई प्रॉपर्टी परचेज (खरीदने) करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन उनके हुनर की बड़ी परीक्षा और पदोन्नति के संकेत लेकर आ रहा है. आज ऑफिस में आपकी गजब की 'मल्टीटास्किंग स्किल्स' (एक साथ कई काम करने की क्षमता) की कड़ी परीक्षा हो सकती है. दफ्तर के भारी काम को जल्दी निपटाने के लिए आधुनिक एआई टूल्स (AI Tools) का भरपूर इस्तेमाल करिए, जिससे समय बचेगा; कार्यस्थल पर आगे बढ़कर को-वर्कर्स (सहकर्मियों) की मदद करना आज पूरी तरह आपके पक्ष में जाएगा. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग का प्रभाव रहने से एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के जॉब से रिलेटेड जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थीं, वे आज हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी. इसके साथ ही, वर्कस्पेस पर आपकी सैलरी (वेतन) के बढ़ने के कई सारे मजबूत व पॉजिटिव साइन आज आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिल सकते हैं, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य उदय कराने वाला साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. जो छात्र लंबे समय से अपने मुख्य एग्जाम्स के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, आज वह परीक्षा परिणाम (Exam Result) पूरी तरह स्टूडेंट्स के पक्ष में आएगा, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और पूरे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मधुर यादों को ताजा करने वाला रहेगा. छठे चंद्रमा के बावजूद आज घरेलू मोर्चे पर शांति बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आपकी आपसी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी और सुदृढ़ बनी रहेगी, शाम के समय साथ बैठकर पुरानी सुंदर यादें ताजा होंगी, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे चंद्रमा के कारण सुबह के समय काम की अधिकता से हल्का मानसिक तनाव या सिरदर्द परेशान कर सकता है. हालांकि, सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत और छात्रों के शानदार रिजल्ट की खुशी से आपका मानसिक बोझ पूरी तरह दूर हो जाएगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और सैलरी वृद्धि की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की शरण में जाएं. आज सोमवार के दिन गणेश जी को साबुत हरी मूंग के 21 दाने और दूर्वा अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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