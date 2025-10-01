Singh Masik Rashifal October 2025: पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव के साथ प्रेम संबंधों में मिश्रित परिणाम मिलेंगे! पढ़ें सिंह मासिक राशिफल
Singh Rashi ka Masik Rashifal: सिंह राशि के जातकों की कुंडली में इस महीने ग्रहों की स्थिति के कारण व्यापार और करियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है. प्रेम जीवन में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे.
Leo October Month Horoscope 2025: सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कई तरह की चुनौतियां और अवसर लेकर आ रहा है. इस महीने ग्रहों की स्थिति बिजनेस और करियर में बदलाव दिखा रही है. पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, वहीं प्रेम संबंधों में मिश्रित परिणाम मिलेंगे.
छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मेहनत के अनुरूप फल मिल सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है. आइए विस्तार से जानते हैं सिंह राशि अक्टूबर 2025 का राशिफल-
बिजनेस राशिफल अक्टूबर 2025
- सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में रहते हुए केतु से संबंध बना रहे हैं, जो बिजनेसमैन के लिए आर्थिक चुनौतियां ला सकता है. नए निवेश से बचना चाहिए.
- 02 से 23 अक्टूबर तक बुध तृतीय भाव में रहकर शॉर्टकट से धन कमाने के रास्ते दिखाएंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि और समझ से आगे बढ़ना होगा.
- 06, 07, 14, 15, 24, 25 अक्टूबर को विदेश में ट्रेड करने वाले बिजनेसमैन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
- 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर वालों को विदेशी व्यापार में फायदा दे सकता है.
- 17 अक्टूबर तक गुरु का प्रभाव बिजनेस में साहस और सफलता दिलाएगा.
- 18 अक्टूबर के बाद गुरु द्वादश भाव में उच्च के होकर आमदनी बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं.
नौकरी और करियर राशिफल अक्टूबर 2025
- 02 से 08 अक्टूबर तक करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- 09 अक्टूबर के बाद ई-कॉमर्स और कंसल्टेंसी सेक्टर वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा.
- 16 अक्टूबर तक सूर्य और शनि का संबंध नौकरी में आ रही परेशानियां दूर करेगा.
- फेस्टिवल सीजन (3, 5, 11, 19, 20, 23, 24, 26 अक्टूबर) पर कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.
- 17 से 26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का पराक्रम योग करियर ग्रोथ और प्रमोशन दिला सकता है.
- 18 अक्टूबर के बाद गुरु करियर में बदलाव ला सकते हैं, नई जॉब का अवसर मिल सकता है.
परिवार, लव लाइफ और रिलेशनशिप
- महीने की शुरुआत में खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए आपको बजट संभालकर चलना होगा.
- 09 से 23 अक्टूबर तक दोस्तों का दायरा बढ़ेगा और कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है.
- 17 से 27 अक्टूबर तक फैमिली लाइफ में श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश तनाव ला सकती है.
- भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग धन लाभ कराएगा.
- माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा.
- हालांकि शनि और सप्तम भाव की स्थिति वैवाहिक जीवन और रोमांटिक रिश्तों में ईर्ष्या और संघर्ष ला सकती है.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स
- 02 से 24 अक्टूबर तक प्रतियोगी छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे.
- कुछ तारीखों (6, 7, 14, 15, 24, 25 अक्टूबर) पर कठिन परिश्रम करना होगा.
- 17 अक्टूबर से सूर्य नीच के होंगे, जिससे परिणाम उम्मीद से कम मिल सकते हैं.
- 18 अक्टूबर के बाद गुरु शिक्षा क्षेत्र में सफलता और फोकस बढ़ाएंगे.
- कुछ दिनों (7, 12, 13, 21, 22, 23 अक्टूबर) पर पढ़ाई में जबरदस्त प्रगति होगी.
हेल्थ और ट्रैवल राशिफल अक्टूबर 2025
- शनि और मंगल का संबंध आपको बीमारियों की चपेट में ला सकता है, इसलिए सतर्क रहें.
- 17 अक्टूबर से सूर्य नीच के होकर सेहत संबंधी समस्या दे सकते हैं.
- उदर रोग, नसों की समस्या और मानसिक तनाव से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें.
- 16 अक्टूबर के बाद ट्रैवलिंग की प्लानिंग बन सकती है.
- फेस्टिवल सीजन पर डाइट का खास ध्यान रखना होगा.
सिंह राशि अक्टूबर 2025 उपाय
- 02 अक्टूबर विजयदशमी पर : भगवान राम और माता सीता का अभिषेक करें, मावे की मिठाई का भोग लगाकर "ॐ जनार्दनाय नमः" मंत्र का जाप करें. गुड़ और मूंगफली का दान करें.
- 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर : चांदी/स्टील के पात्र में जल, चावल और फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. "ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें और मंदिर में गुड़ दान करें.
- 10 अक्टूबर करवा चौथ पर : महिलाएं लाल-सुनहरी साड़ी पहनकर भगवान शिव-पार्वती को कनेर पुष्प, बिल्वपत्र और गुड़ की मिठाई अर्पित करें, "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
FAQs : सिंह राशि अक्टूबर 2025 राशिफल
Q1: सिंह राशि अक्टूबर 2025 में बिजनेस कैसा रहेगा?
बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेंगे, खासकर नए निवेश से बचें. हालांकि विदेशी व्यापार से लाभ संभव है.
Q2: नौकरी और करियर के मामले में क्या बदलाव आएंगे?
करियर में ग्रोथ होगी, प्रमोशन या जॉब चेंज का योग बनेगा.
Q3: पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
रिश्तों में ईर्ष्या और तनाव आ सकता है, लेकिन भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा.
Q4: छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा?
प्रतियोगी छात्र मेहनत से सफलता पाएंगे, गुरु का प्रभाव पढ़ाई में फोकस बढ़ाएगा.
Q5: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानियां बरतें?
पेट संबंधी रोग और मानसिक तनाव से बचें, डाइट और रूटीन को संतुलित रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
