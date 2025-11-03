हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे

Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे

Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. ज्योतिष से जानें सिंह मासिक राशिफल के बारे में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना आत्मसंयम और विवेक का समय रहेगा. आपकी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना इस माह अत्यंत आवश्यक होगा. यदि किसी परिस्थिति में एक कदम पीछे हटने से कार्य बनते हों, तो ऐसा करने में संकोच न करें. 

करियर और नौकरी:
नवंबर के दूसरे सप्ताह में नौकरीपेशा जातकों पर अचानक कार्यभार बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. हालांकि माह के मध्य से आपकी मेहनत रंग लाएगी. मनचाही जगह पर तबादले या पदोन्नति की संभावना प्रबल रहेगी. आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी.

व्यापार और धन लाभ:
कारोबारियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लाएगा. प्रारंभ में आर्थिक दबाव रह सकता है, परंतु माह के मध्य में व्यापारिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. भूमि, भवन या वाहन संबंधी लेनदेन से लाभ संभव है, परंतु खर्च भी बढ़ेगा.

परिवार और संबंध:
रिश्तों की दृष्टि से यह महीना शुभ रहेगा. स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक वातावरण में सुख और आनंद का संचार होगा. लव लाइफ में अनावश्यक अहंकार और शंका से बचें — इससे संबंध मजबूत बने रहेंगे. माह के उत्तरार्ध में घर में शुभ कार्य या उत्सव की संभावना है.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. थकान या तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. नियमित दिनचर्या और ध्यान आपको मानसिक रूप से सशक्त रखेगा.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs:
Q1: क्या नवंबर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं?
A1: हां, माह के मध्य में प्रमोशन या पदोन्नति के मजबूत संकेत हैं.

Q2: क्या भूमि या वाहन खरीदना शुभ रहेगा?
A2: हां, लेकिन वित्तीय योजना बनाकर ही कोई बड़ा निवेश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Masik Rashifal Singh Rashifal Leo Monthly Horoscope

Frequently Asked Questions

नवंबर में सिंह राशि वालों के करियर में क्या उम्मीद करें?

नवंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन माह के मध्य से आपकी मेहनत से पदोन्नति और तबादले की संभावना है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

क्या सिंह राशि वालों के लिए नवंबर में व्यापार में लाभ के अवसर हैं?

हाँ, महीने के मध्य में व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे और आय के स्रोत बढ़ेंगे। भूमि, भवन या वाहन से लाभ संभव है।

नवंबर में सिंह राशि वालों के पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए क्या सलाह है?

रिश्तों के लिए यह महीना शुभ है, स्वजनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में अहंकार और शंका से बचें। माह के उत्तरार्ध में शुभ कार्य संभव हैं।

नवंबर में सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या व ध्यान आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगा।

