Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना आत्मसंयम और विवेक का समय रहेगा. आपकी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना इस माह अत्यंत आवश्यक होगा. यदि किसी परिस्थिति में एक कदम पीछे हटने से कार्य बनते हों, तो ऐसा करने में संकोच न करें.

करियर और नौकरी:

नवंबर के दूसरे सप्ताह में नौकरीपेशा जातकों पर अचानक कार्यभार बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. हालांकि माह के मध्य से आपकी मेहनत रंग लाएगी. मनचाही जगह पर तबादले या पदोन्नति की संभावना प्रबल रहेगी. आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी.

व्यापार और धन लाभ:

कारोबारियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लाएगा. प्रारंभ में आर्थिक दबाव रह सकता है, परंतु माह के मध्य में व्यापारिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. भूमि, भवन या वाहन संबंधी लेनदेन से लाभ संभव है, परंतु खर्च भी बढ़ेगा.

परिवार और संबंध:

रिश्तों की दृष्टि से यह महीना शुभ रहेगा. स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक वातावरण में सुख और आनंद का संचार होगा. लव लाइफ में अनावश्यक अहंकार और शंका से बचें — इससे संबंध मजबूत बने रहेंगे. माह के उत्तरार्ध में घर में शुभ कार्य या उत्सव की संभावना है.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. थकान या तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. नियमित दिनचर्या और ध्यान आपको मानसिक रूप से सशक्त रखेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs:

Q1: क्या नवंबर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं?

A1: हां, माह के मध्य में प्रमोशन या पदोन्नति के मजबूत संकेत हैं.

Q2: क्या भूमि या वाहन खरीदना शुभ रहेगा?

A2: हां, लेकिन वित्तीय योजना बनाकर ही कोई बड़ा निवेश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.