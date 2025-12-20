वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: धन और व्यवहार पर रखें कंट्रोल, नहीं तो नुकसान तय!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Vrishchik Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला है. न बहुत अच्छा, न बहुत बुरा लेकिन गलती की गुंजाइश भी कम है. अगर शुरुआत से ही धन और व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रखा, तो हफ्ता हाथ से निकल सकता है.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के मध्य में भाई-बहनों से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. अपनी वाणी पर काबू नहीं रखा तो छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए झुकना पड़े तो पीछे मत हटो.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसानदेह होगी. अगर प्रेम का इज़हार करने की सोच रहे हो तो सही समय का इंतजार जरूरी है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कामकाज को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो थकान भरी लेकिन फायदेमंद रहेंगी. संसाधन बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और दैनिक आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्य या स्थान में बदलाव के योग बन रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत में प्रयासों का अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन खिन्न रह सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखा तो स्थितियां संभलेंगी.

वृश्चिक साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर सोच रहे युवाओं को इस सप्ताह नियम और प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान रखना होगा. शॉर्टकट या नियम तोड़ने की आदत सीधे नुकसान और अपमान की ओर ले जा सकती है.

वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल

दैनिक आय में वृद्धि संभव है, लेकिन खर्च की अधिकता बजट बिगाड़ सकती है. सप्ताह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन जरूरी है. लेन-देन में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

शारीरिक रूप से ज्यादा परेशानी नहीं दिखती, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. यात्रा और काम का दबाव थकान देगा. आराम और रूटीन पर ध्यान दो.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: लाल

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

