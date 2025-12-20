हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: धन और व्यवहार पर रखें कंट्रोल, नहीं तो नुकसान तय!

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, लव और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 01:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला है. न बहुत अच्छा, न बहुत बुरा लेकिन गलती की गुंजाइश भी कम है. अगर शुरुआत से ही धन और व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रखा, तो हफ्ता हाथ से निकल सकता है.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के मध्य में भाई-बहनों से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. अपनी वाणी पर काबू नहीं रखा तो छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए झुकना पड़े तो पीछे मत हटो.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसानदेह होगी. अगर प्रेम का इज़हार करने की सोच रहे हो तो सही समय का इंतजार जरूरी है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कामकाज को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो थकान भरी लेकिन फायदेमंद रहेंगी. संसाधन बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और दैनिक आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्य या स्थान में बदलाव के योग बन रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत में प्रयासों का अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन खिन्न रह सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखा तो स्थितियां संभलेंगी.

वृश्चिक साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर सोच रहे युवाओं को इस सप्ताह नियम और प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान रखना होगा. शॉर्टकट या नियम तोड़ने की आदत सीधे नुकसान और अपमान की ओर ले जा सकती है.

वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल

दैनिक आय में वृद्धि संभव है, लेकिन खर्च की अधिकता बजट बिगाड़ सकती है. सप्ताह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन जरूरी है. लेन-देन में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

शारीरिक रूप से ज्यादा परेशानी नहीं दिखती, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. यात्रा और काम का दबाव थकान देगा. आराम और रूटीन पर ध्यान दो.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: लाल
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 01:46 PM (IST)
Weekly Horoscope Scorpio Horoscope Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से 27 दिसंबर 2025 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला है. शुरुआत से ही धन और व्यवहार पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, नहीं तो हफ्ता हाथ से निकल सकता है.

वृश्चिक राशि वालों के परिवार में इस सप्ताह क्या स्थिति रहेगी?

सप्ताह के मध्य में भाई-बहनों से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. पारिवारिक शांति के लिए झुकना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदेह होगी. प्रेम का इज़हार करने के लिए सही समय का इंतजार करें.

वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में क्या संभावनाएं हैं?

कामकाज को लेकर यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और संसाधन बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. हालांकि, दैनिक आय में बढ़ोतरी के साथ खर्च भी बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

शारीरिक रूप से ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. यात्रा और काम का दबाव थकान देगा, इसलिए आराम और रूटीन पर ध्यान दें.

