हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलScorpio Shiksha Rashifal 2026: औसत रहेगा शैक्षणिक वर्ष, मेहनती छात्रों को मिल सकती है सफलता

Scorpio Shiksha Rashifal 2026: औसत रहेगा शैक्षणिक वर्ष, मेहनती छात्रों को मिल सकती है सफलता

Scorpio Shiksha 2026 Rashifal: वृश्चिक राशि 2026 में शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा. मेहनत, अनुशासन और बृहस्पति की कृपा से पढ़ाई, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Dec 2025 11:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Scorpio Education 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए औसत परिणाम देने वाला रह सकता है.

इस वर्ष शिक्षा में सफलता आपकी सेहत और मानसिक एकाग्रता पर काफी हद तक निर्भर करेगी. स्वास्थ्य यदि कमजोर रहता है, तो उसका सीधा असर पढ़ाई पर देखने को मिल सकता है, जिससे परिणाम अपेक्षा से कम मिल सकते हैं. हालांकि, स्वास्थ्य संतुलित रहने की स्थिति में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.

कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु महाराज की उपस्थिति शिक्षा के दौरान ध्यान भटकने और एकाग्रता की कमी का कारण बन सकती है. इसके साथ ही पंचम भाव में शनि ग्रह की स्थिति यह संकेत देती है कि इस वर्ष मित्रों, सहपाठियों या समूह से विशेष सहयोग मिलने की संभावना कम रहेगी.

ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी बुद्धि, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के बल पर आगे बढ़ना होगा. यह समय ऐसा हो सकता है जब कुछ छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर आगे निकल जाएंगे, जबकि कुछ को विषयों पर पकड़ मजबूत करने में अतिरिक्त समय और मेहनत करनी पड़ सकती है.

शिक्षा

साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति आठवें भाव में रहेंगे. यह अवधि विशेष रूप से शोध, रिसर्च, पीएचडी या गूढ़ विषयों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छी मानी जा सकती है.

इस दौरान गहराई से अध्ययन करने वाले छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बनते हैं. वहीं, 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, जो वृश्चिक राशि के लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए शुभ फल देने में सक्षम होगी. इस समय पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और मेहनत का फल मिलने लगेगा.

31 अक्टूबर के बाद का समय विशेष रूप से प्रोफेशनल और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए उत्तम रहेगा. टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा में सफलता मिलेगी, बल्कि जॉब और करियर के अवसर भी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं.

इस पूरे वर्ष बुध ग्रह भी अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति और बौद्धिक विकास में सहयोग मिलेगा.

कुल मिलाकर वर्ष 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में केवल दो ग्रह ऐसे रहेंगे जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि शिक्षा के कारक ग्रहों की स्थिति काफी हद तक आपके पक्ष में बनी रहेगी.

यही कारण है कि लगातार मेहनत करने वाले और अनुशासित रहने वाले विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी. इस वर्ष सकारात्मक वातावरण में मन लगाकर पढ़ाई करना और विषयों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी होगा.

बृहस्पति के गोचर के बाद विद्यार्थियों के साथ-साथ आपके बच्चों में भी उच्च शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी. वे अपनी बुद्धि और समझदारी से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे.

यदि बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वर्ष शुभ संकेत लेकर आ सकता है. हालांकि, आध्यात्मिक स्तर पर यह वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन शिक्षा के मार्ग में संघर्ष भी अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है.

ज्योतिष उपाय

  • बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें और हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें.
  • गुरुवार को गुरु देव की पूजा करें और पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान करें.
  • पढ़ाई के स्थान को साफ और शांत रखें तथा नियमित रूप से दीपक जलाएं.
  • स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अच्छी सेहत ही शिक्षा में सफलता की कुंजी बनेगी.

FAQs

  1. क्या 2026 में वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी?
    वर्ष औसत रहेगा, लेकिन मेहनत और अनुशासन के बल पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.

  2. शिक्षा में सबसे अनुकूल समय कौन-सा रहेगा?
    02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल माना गया है.

  3. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा?
    प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वर्ष शुभ संकेत देता है, विशेषकर वर्ष के मध्य और अंत में.

  4. तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए 2026 कैसा रहेगा?
    टेक्निकल फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और जॉब के अवसर भी मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 28 Dec 2025 11:34 PM (IST)
Tags :
Scorpio Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Scorpio Education Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Bareilly News: बर्थडे सेलिब्रेशन से मारपीट तक...बरेली में बजरंगदल का विवादित हंगामा | UP News
Sandeep Chaudhary: कट्टरता का पाठ पढ़ाएंगे...अपना ही घर जलाएंगे! | ABP News | Seedha Sawal | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget