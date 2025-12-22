हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल (21–27 दिसंबर 2025): नौकरी में सतर्कता जरूरी, मिड वीक दिखेगा करियर अवसर और लव लाइफ में सुधार

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 21 से 27 दिसंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Dec 2025 11:05 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ी सतर्कता मांगने वाली रहेगी. कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों में आपको समझदारी से कदम उठाने होंगे. जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है. सप्ताह के मध्य से परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार होगा और उम्मीद की नई किरण नजर आएगी.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को किसी भी काम में लापरवाही से बचना होगा, अन्यथा सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. ऑफिस में उन लोगों से सावधान रहें जो आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं. मिड वीक के बाद रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. बड़े फैसले सोच-समझकर लें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में अटके काम आगे बढ़ सकते हैं.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय के मुकाबले खर्च थोड़े अधिक रह सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्च से बचें.

लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित हो सकता है. लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए विनम्रता और संयम जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल कहा जा सकता है. जल्दबाजी में काम न करें और वाहन सावधानी से चलाएं. खानपान और दिनचर्या में सुधार करें, वरना शारीरिक व मानसिक थकान बढ़ सकती है.

युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
युवाओं को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की जरूरत है. सही समय पर किया गया प्रयास सफलता दिला सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या यह सप्ताह नौकरी बदलने के लिए सही है?
मिड वीक के बाद अवसर बन सकते हैं, जल्दबाजी न करें.

Q2. सेहत को लेकर सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
जल्दबाजी से बचें और दिनचर्या संतुलित रखें.

Q3. लव लाइफ के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?
लव पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Dec 2025 11:05 PM (IST)
Tags :
Aries Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
