हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: धन, प्रेम, करियर में बड़े बदलाव! जानें भाग्य?

मीन साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: धन, प्रेम, करियर में बड़े बदलाव! जानें भाग्य?

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 20 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत भागदौड़ भरी रहेगी, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी. जितना दबाव शुरू में दिखेगा, उतना ही अच्छा रिटर्न बाद में मिलेगा.

यह हफ्ता साफ इशारा दे रहा है कि अगर तुम जिम्मेदारी से काम करोगे, तो पैसा और रिश्ते दोनों मजबूत होंगे.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के साथ चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी. अपनों का सहयोग फिर से मिलेगा और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सपोर्ट मानसिक रूप से मजबूत करेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में पर्व-उत्सव या पारिवारिक आयोजन का योग है.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. लव पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट या खास पल मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक जीवन सुखद और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक है. नया व्यापार शुरू करने या भूमि-भवन से जुड़े काम के लिए लोन की कोशिश सफल हो सकती है. पूर्व में किए गए निवेश से भी फायदा मिलने के संकेत हैं.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

रोजी-रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, खासकर सप्ताह के उत्तरार्ध में. मेहनत करने वालों को पहचान और बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों को पद या जिम्मेदारी में बढ़ोतरी संभव है.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर यह समय सकारात्मक है. सही दिशा में किया गया प्रयास आगे चलकर मजबूत आधार बनाएगा. अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

आमदनी में वृद्धि होगी. सुख-सुविधाओं पर खर्च भी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत बनी रहेगी. भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से भी संतोष बना रहेगा, खासकर परिवार और रिश्तों से मिली सकारात्मकता के कारण.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal Meen

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी?

आमदनी में वृद्धि होगी और सुख-सुविधाओं पर खर्च रहेगा. कुल मिलाकर, आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत बनी रहेगी. भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है.

