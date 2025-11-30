हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): काम में रुकावटें लेकिन परिवार का साथ, नौकरी बदलाव में देर

Pisces weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Nov 2025 01:41 AM (IST)
Meen Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह मीन राशि के लिए टैरो कार्ड Eight of Swords, Temperance और Knight of Pentacles प्रमुख हैं. ये संकेत देते हैं कि यह सप्ताह आपके कार्यों में कुछ अवरोध लाएगा, लेकिन संतुलन बनाकर रखने पर स्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाएँगी. मानसिक रूप से खुद को शांत रखना इस सप्ताह का सबसे बड़ा मंत्र होगा. पारिवारिक जीवन सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे ऊर्जा मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य इस सप्ताह मिश्रित संकेत दे रहा है. Temperance कार्ड बताता है कि आपको संतुलन और संयम बनाए रखने की जरूरत है. तनाव, थकान या पेट से संबंधित हल्की परेशानियाँ हो सकती हैं. नींद पूरी करें और गरम पानी का सेवन बढ़ाएँ. योग और ध्यान आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे.

व्यवसाय (Business)

व्यवसाय में प्रगति धीमी रहेगी. Five of Wands दर्शाता है कि योजनाओं में रुकावटें आएँगी या लोगों के साथ तालमेल में कठिनाई हो सकती है. किसी भी बड़े निवेश को अभी रोककर रखें. अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

नौकरी (Job)

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह स्थिर लेकिन धीमी प्रगति वाला रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. Knight of Pentacles दिखाता है कि लगातार मेहनत परिणाम लाएगी, लेकिन तेजी नहीं मिलेगी. वर्तमान नौकरी में धैर्य रखकर काम करें, प्रमोशन या परिवर्तन कुछ समय बाद संभव है.

प्रेम (Love)

प्रेम जीवन में दूरी या गलतफहमी के कारण तनाव बना रह सकता है. घरेलू परिस्थितियों की वजह से पार्टनर से कम समय मिल पाएगा, जिससे मन उदास रहेगा. बातचीत में पारदर्शिता और समझ-बूझ जरूरी है. अविवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह शांत रहेगा.

परिवार (Family)

पारिवारिक जीवन सामान्य और स्थिर बना रहेगा. घर के किसी बड़े सदस्य का सहयोग मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी का साथ मानसिक शांति प्रदान करेगा.

साप्ताहिक उपाय 

  • गुरुवार को पीले फूल और हल्दी चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करें.
  • रोज सुबह पानी में थोड़ा सा केसर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें.
  • मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या दही-चीनी दान करें.

FAQs

1. क्या टैरो कार्ड से नौकरी बदलने का सही समय पता चलता है?
हाँ, टैरो ऊर्जा और परिस्थितियों के आधार पर संकेत देता है कि बदलाव कब अनुकूल होगा.

2. प्रेम में दूरी की समस्या टैरो कैसे दिखाता है?
ऐसे मामलों में The Moon, Eight of Swords या Five of Cups जैसे कार्ड संकेत देते हैं.

3. क्या टैरो कार्ड आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है?
टैरो संभावनाओं और मार्गदर्शन को दर्शाता है, पर सफलता आपके कर्म और निर्णय पर निर्भर है.

4. क्या टैरो कार्ड नकारात्मक स्थितियों का उपाय भी बताता है?
हाँ, टैरो ऊर्जा सुधारने के उपाय, दिशा और सजगता के संकेत देता है, जिससे स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Nov 2025 01:41 AM (IST)
Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
