Meen Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October: इस सप्ताह मीन राशि के लिए निकला कार्ड “Seven of Cups” है, जो विकल्पों, भ्रम और धैर्य का प्रतीक है. यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कामकाज में कई अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं. सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा. तनाव और मानसिक दबाव से बचें. हल्की एक्सरसाइज और ध्यान के माध्यम से मन को शांत रखें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से ऊर्जा बनी रहेगी.

व्यापार:

व्यवसायियों को इस सप्ताह सतर्क रहना होगा. किसी नए सौदे या निवेश में जल्दबाजी न करें. पुराने लेन-देन और बिलों को समय पर निपटाना लाभकारी रहेगा. चुनौतियों के बावजूद समझदारी से कार्य करने पर लाभ संभव है.

नौकरी:

नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट में मदद या मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए संयम और स्पष्ट संवाद बनाए रखें.

लव और परिवार:

लव लाइफ में सप्ताह सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी का सहयोग और समर्थन आपको उत्साहित करेगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंध में अच्छी संभावनाएँ बन रही हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

साप्ताहिक उपाय:

बुधवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें. जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें.

Do: धैर्य बनाए रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.

Don’t: जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण काम न करें.

लकी कलर: समुद्री नीला

लकी नंबर: 4

लकी डे: बुधवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं?

A1: हाँ, पुराने संपर्क और प्रयास आपको नए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे.

Q2: क्या लव लाइफ में सुधार और स्थिरता बनेगी?

A2: जी हाँ, संवाद और समझदारी से प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.