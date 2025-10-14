हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (12 से 18 अक्टूबर 2025): कार्य में धैर्य, लव और रोजगार में लाभ, पढ़ें टैरो राशिफल

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (12 से 18 अक्टूबर 2025): कार्य में धैर्य, लव और रोजगार में लाभ, पढ़ें टैरो राशिफल

Pisces weekly tarot horoscope October 12 to 18: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Oct 2025 01:29 AM (IST)
Meen Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October: इस सप्ताह मीन राशि के लिए निकला कार्ड “Seven of Cups” है, जो विकल्पों, भ्रम और धैर्य का प्रतीक है. यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कामकाज में कई अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं. सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा. तनाव और मानसिक दबाव से बचें. हल्की एक्सरसाइज और ध्यान के माध्यम से मन को शांत रखें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से ऊर्जा बनी रहेगी.

व्यापार:
व्यवसायियों को इस सप्ताह सतर्क रहना होगा. किसी नए सौदे या निवेश में जल्दबाजी न करें. पुराने लेन-देन और बिलों को समय पर निपटाना लाभकारी रहेगा. चुनौतियों के बावजूद समझदारी से कार्य करने पर लाभ संभव है.

नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट में मदद या मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए संयम और स्पष्ट संवाद बनाए रखें.

लव और परिवार:
लव लाइफ में सप्ताह सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी का सहयोग और समर्थन आपको उत्साहित करेगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंध में अच्छी संभावनाएँ बन रही हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

साप्ताहिक उपाय:
बुधवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें. जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें.

Do: धैर्य बनाए रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.
Don’t: जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण काम न करें.

लकी कलर: समुद्री नीला
लकी नंबर: 4
लकी डे: बुधवार

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं?
A1: हाँ, पुराने संपर्क और प्रयास आपको नए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे.

Q2: क्या लव लाइफ में सुधार और स्थिरता बनेगी?
A2: जी हाँ, संवाद और समझदारी से प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 14 Oct 2025 01:29 AM (IST)
