Pisces Horoscope November 2025: मीन राशि करियर में प्रगति, रिश्तों में स्थिरता और सेहत में सुधार के संकेत

Pisces Horoscope November 2025: मीन राशि करियर में प्रगति, रिश्तों में स्थिरता और सेहत में सुधार के संकेत

Pisces Monthly Horoscope November 2025: मीन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मीन मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 10:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन अंततः स्थिरता और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करेगा. शुरुआती दिनों में कार्यस्थल और पारिवारिक जीवन में तनाव संभव है, परंतु मध्य नवंबर के बाद स्थितियाँ सुधरने लगेंगी. ग्रहों की स्थिति आपको आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति देगी, जिससे अटके हुए कार्य पूरे होंगे.

हेल्थ और ट्रैवल:
इस महीने स्वास्थ्य को लेकर मिश्रित परिणाम रहेंगे. गुरू-केतु का 2-12 का संबंध हृदय या रक्तचाप से जुड़ी परेशानियाँ दे सकता है, जबकि राहु की स्थिति कमर या निचले हिस्से में दर्द बढ़ा सकती है. 16 नवंबर के बाद सूर्य नवम भाव में प्रवेश कर स्वास्थ्य सुधार के संकेत देगा. चिकित्सा और योग का सहारा लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य कारणों से कुछ यात्राएँ भी संभव हैं.

बिजनेस और वेल्थ:
व्यवसायिक दृष्टि से यह महीना स्थिर प्रगति का संकेत दे रहा है. होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल और इवेंट से जुड़े व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. 23 नवंबर तक बुध का नवम भाव में रहना आर्थिक प्रवाह को सुचारू रखेगा. शुक्र अष्टम भाव में रहकर धन बचाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा. हालांकि 19 नवंबर तक पार्टनरशिप बिजनेस में धैर्य और संतुलन की आवश्यकता रहेगी. शनि की दृष्टि व्यापार में अनुशासन और दीर्घकालिक लाभ लाएगी.

जॉब और प्रोफेशन:
महीने के पहले पखवाड़े में जॉब चेंज या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. दशम भाव में उच्च के गुरू आपको पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि देंगे. हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. 16 नवंबर से सूर्य-मंगल का पराक्रम योग आपको नई जिम्मेदारियाँ और अवसर दिला सकता है.

फैमिली और रिलेशनशिप:
पारिवारिक जीवन में सुधार की संभावनाएँ हैं. 26 नवंबर के बाद शुक्र नवम भाव में जाकर वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता लौटेगी, और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत और फोकस की परीक्षा लेगा. जो छात्र विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन परिणाम अंततः सकारात्मक रहेंगे.

उपाय:
01 नवंबर देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केसर और तुलसीदल अर्पित करें, “ॐ विष्णवे नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और गौशाला में चना, गुड़ या रोटी का दान करें.
12 नवंबर श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव जी को केसर, चावल और मिठाई अर्पित करें, मंदिर में दीपक जलाएं और “ॐ कालभैरवाय नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 10:53 PM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Masik Rashifal Meen Rashifal Meen Masik Rashifal
