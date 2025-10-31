Meen Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन अंततः स्थिरता और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करेगा. शुरुआती दिनों में कार्यस्थल और पारिवारिक जीवन में तनाव संभव है, परंतु मध्य नवंबर के बाद स्थितियाँ सुधरने लगेंगी. ग्रहों की स्थिति आपको आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति देगी, जिससे अटके हुए कार्य पूरे होंगे.

हेल्थ और ट्रैवल:

इस महीने स्वास्थ्य को लेकर मिश्रित परिणाम रहेंगे. गुरू-केतु का 2-12 का संबंध हृदय या रक्तचाप से जुड़ी परेशानियाँ दे सकता है, जबकि राहु की स्थिति कमर या निचले हिस्से में दर्द बढ़ा सकती है. 16 नवंबर के बाद सूर्य नवम भाव में प्रवेश कर स्वास्थ्य सुधार के संकेत देगा. चिकित्सा और योग का सहारा लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य कारणों से कुछ यात्राएँ भी संभव हैं.

बिजनेस और वेल्थ:

व्यवसायिक दृष्टि से यह महीना स्थिर प्रगति का संकेत दे रहा है. होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल और इवेंट से जुड़े व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. 23 नवंबर तक बुध का नवम भाव में रहना आर्थिक प्रवाह को सुचारू रखेगा. शुक्र अष्टम भाव में रहकर धन बचाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा. हालांकि 19 नवंबर तक पार्टनरशिप बिजनेस में धैर्य और संतुलन की आवश्यकता रहेगी. शनि की दृष्टि व्यापार में अनुशासन और दीर्घकालिक लाभ लाएगी.

जॉब और प्रोफेशन:

महीने के पहले पखवाड़े में जॉब चेंज या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. दशम भाव में उच्च के गुरू आपको पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि देंगे. हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. 16 नवंबर से सूर्य-मंगल का पराक्रम योग आपको नई जिम्मेदारियाँ और अवसर दिला सकता है.

फैमिली और रिलेशनशिप:

पारिवारिक जीवन में सुधार की संभावनाएँ हैं. 26 नवंबर के बाद शुक्र नवम भाव में जाकर वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता लौटेगी, और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:

विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत और फोकस की परीक्षा लेगा. जो छात्र विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन परिणाम अंततः सकारात्मक रहेंगे.

उपाय:

01 नवंबर देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केसर और तुलसीदल अर्पित करें, “ॐ विष्णवे नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और गौशाला में चना, गुड़ या रोटी का दान करें.

12 नवंबर श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव जी को केसर, चावल और मिठाई अर्पित करें, मंदिर में दीपक जलाएं और “ॐ कालभैरवाय नमः” मंत्र का जाप करें.

