Mithun Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भले ही थोड़ा आपाधापी भरा रहने वाला है, लेकिन कामकाज में उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त होगा.

सप्ताह की शुरुआत में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है और अचानक काम का बोझ बढ़ सकता है. पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

व्यवसाय और धन लाभ

नौकरीपेशा लोगों के लिए बॉस इस सप्ताह आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी के योग बन रहे हैं. निर्णय लेने में आपको कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों जगह सराहना मिलेगी.

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार विस्तार के प्रयास लाभकारी रहेंगे. किसी बड़े कदम से पहले शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह आपके परिवार और रिश्तेदारों के लिए अनुकूल रहेगा. घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और घर का माहौल सुखद बना रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आप अपने प्रियजन के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय और मधुर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत पर ध्यान दें. पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम बनाए रखें.

उपाय

प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

FAQs

प्र.1 सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर कामकाज में सफलता और लाभ के साथ थोड़ी आपाधापी भी रहेगी.

प्र.2 व्यवसाय में क्या सावधानी रखें?

उत्तर बड़े कदम उठाने से पहले शुभचिंतकों की सलाह लें.

प्र.3 परिवार और रिश्ते कैसे रहेंगे?

उत्तर घर और परिवार में मधुरता बनी रहेगी, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

प्र.4 प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ और हंसी-खुशी समय व्यतीत होगा.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?

उत्तर प्रतिदिन श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.