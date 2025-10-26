हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मिथुन राशि: शुभ समाचार और घर में खुशियों का माहौल, लंबी दूरी की यात्रा लाभकारी रहेगी

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 01:30 AM (IST)
Mithun Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य और शुभता का मिश्रण नजर आ रहा है. वीक की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन या अचानक पिकनिक/सामाजिक कार्यक्रम की प्लानिंग हो सकती है.

करियर और कार्यस्थल:
मिड वीक में आपका भाग्य प्रबल रहेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूर्ण होंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में निपट सकते हैं. व्यवसाय में लंबी दूरी की यात्रा से वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

व्यापार एवं वित्त:
पूर्व में किए गए निवेश से लाभ प्राप्त होगा. धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी अधिक रह सकते हैं. लक्जरी और आरामदायक जीवन के साधनों पर खर्च संभव है. आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है.

परिवार और सामाजिक जीवन:
रिश्ते-नाते अनुकूल रहेंगे. भाई-बहनों या परिवार के किसी सदस्य के साथ पुरानी गलतफहमी दूर होगी. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा. तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

लव और वैवाहिक जीवन:
नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पुराने प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर आपकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा और व्यस्त कार्यक्रम के बीच पर्याप्त विश्राम और संतुलित आहार आवश्यक है.

साप्ताहिक उपाय:

  • गुरुवार को हनुमान जी को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें.
  • पीले रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग सौभाग्य लाएगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह पुराने निवेश से लाभ मिलेगा?
A1. हां, पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

Q2. क्या परिवार और प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा?
A2. हां, रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 01:30 AM (IST)
Gemini Horoscope Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal
