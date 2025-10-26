Gemini Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मिथुन राशि: शुभ समाचार और घर में खुशियों का माहौल, लंबी दूरी की यात्रा लाभकारी रहेगी
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य और शुभता का मिश्रण नजर आ रहा है. वीक की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन या अचानक पिकनिक/सामाजिक कार्यक्रम की प्लानिंग हो सकती है.
करियर और कार्यस्थल:
मिड वीक में आपका भाग्य प्रबल रहेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूर्ण होंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में निपट सकते हैं. व्यवसाय में लंबी दूरी की यात्रा से वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.
व्यापार एवं वित्त:
पूर्व में किए गए निवेश से लाभ प्राप्त होगा. धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी अधिक रह सकते हैं. लक्जरी और आरामदायक जीवन के साधनों पर खर्च संभव है. आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
रिश्ते-नाते अनुकूल रहेंगे. भाई-बहनों या परिवार के किसी सदस्य के साथ पुरानी गलतफहमी दूर होगी. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा. तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं.
लव और वैवाहिक जीवन:
नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पुराने प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर आपकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा और व्यस्त कार्यक्रम के बीच पर्याप्त विश्राम और संतुलित आहार आवश्यक है.
साप्ताहिक उपाय:
- गुरुवार को हनुमान जी को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें.
- पीले रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग सौभाग्य लाएगा.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह पुराने निवेश से लाभ मिलेगा?
A1. हां, पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.
Q2. क्या परिवार और प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा?
A2. हां, रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ने के योग हैं.
