मिथुन साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: करियर में उन्नति, आय के नए स्रोत बनेंगे

Mithun Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, उन्नति और खुशखबरी से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मक संकेतों के साथ होगी. आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर कार्य कर रहे थे तो अब उसमें गति आती हुई दिखाई देगी.

जो जातक प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा क्योंकि इस समय मलमास चल रहा है. इसके बावजूद पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और परिवार में चल रहे विवाद सुलझ सकते हैं. मिड वीक के बाद परिस्थितियां और अधिक आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप स्वयं को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. किसी पुराने तनाव या चिंता से राहत मिल सकती है. यात्रा और पिकनिक के योग बन रहे हैं, जिससे मन तरोताजा रहेगा. हालांकि बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या थकान जैसी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. नियमित योग और हल्का व्यायाम आपको फिट बनाए रखेगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा. व्यापार में रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे और नए अवसर सामने आएंगे. एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े बड़े सौदों को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंत तक व्यापार में यथोचित प्रगति और लाभ के संकेत मिलेंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. ऑफिस में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा और सीनियर आपके कार्य से संतुष्ट नजर आएंगे. अन-एंप्लॉयड जातकों को मनचाहा रोजगार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वहीं जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन की इच्छा पूरी हो सकती है. कुछ जातकों की पोस्ट में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं. आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उन्नति और स्थिरता देने वाला रहेगा. जो युवा अपने करियर को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, शिक्षा और आईटी से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता के योग हैं. विदेश या दूर स्थान से जुड़े प्रोजेक्ट में भी लाभ की संभावना बन रही है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा. घर-परिवार में धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है. परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी जिंदगी में किसी ड्रीम पर्सन की एंट्री हो सकती है. पुराने प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर के साथ घूमने-फिरने, पिकनिक या यात्रा के योग बन रहे हैं. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ मजबूत होगी.

युवा और छात्र राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए यह सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. करियर को लेकर चल रही दुविधा दूर होगी. क्रिएटिव फील्ड, लेखन, डिजाइन या कम्युनिकेशन से जुड़े युवाओं को विशेष पहचान मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा और पीला

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

“ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी या हरी सब्जियों का दान करें.

किसी भी शुभ कार्य से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

उत्तर: हां, प्रमोशन या पद-वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2: प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले कब लेना उचित रहेगा?

उत्तर: मलमास के बाद निर्णय लेना अधिक शुभ रहेगा.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ और सुखद रहेगा.

प्रश्न 4: छात्रों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

उत्तर: नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास बनाए रखना सफलता दिलाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.