हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: करियर में उन्नति, आय के नए स्रोत बनेंगे

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: करियर में उन्नति, आय के नए स्रोत बनेंगे

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, उन्नति और खुशखबरी से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मक संकेतों के साथ होगी. आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर कार्य कर रहे थे तो अब उसमें गति आती हुई दिखाई देगी.

जो जातक प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा क्योंकि इस समय मलमास चल रहा है. इसके बावजूद पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और परिवार में चल रहे विवाद सुलझ सकते हैं. मिड वीक के बाद परिस्थितियां और अधिक आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप स्वयं को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. किसी पुराने तनाव या चिंता से राहत मिल सकती है. यात्रा और पिकनिक के योग बन रहे हैं, जिससे मन तरोताजा रहेगा. हालांकि बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या थकान जैसी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. नियमित योग और हल्का व्यायाम आपको फिट बनाए रखेगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा. व्यापार में रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे और नए अवसर सामने आएंगे. एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े बड़े सौदों को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंत तक व्यापार में यथोचित प्रगति और लाभ के संकेत मिलेंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. ऑफिस में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा और सीनियर आपके कार्य से संतुष्ट नजर आएंगे. अन-एंप्लॉयड जातकों को मनचाहा रोजगार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वहीं जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन की इच्छा पूरी हो सकती है. कुछ जातकों की पोस्ट में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं. आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उन्नति और स्थिरता देने वाला रहेगा. जो युवा अपने करियर को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, शिक्षा और आईटी से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता के योग हैं. विदेश या दूर स्थान से जुड़े प्रोजेक्ट में भी लाभ की संभावना बन रही है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा. घर-परिवार में धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है. परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी जिंदगी में किसी ड्रीम पर्सन की एंट्री हो सकती है. पुराने प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर के साथ घूमने-फिरने, पिकनिक या यात्रा के योग बन रहे हैं. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ मजबूत होगी.

युवा और छात्र राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए यह सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. करियर को लेकर चल रही दुविधा दूर होगी. क्रिएटिव फील्ड, लेखन, डिजाइन या कम्युनिकेशन से जुड़े युवाओं को विशेष पहचान मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा और पीला

उपाय

  • बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
  • “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी या हरी सब्जियों का दान करें.
  • किसी भी शुभ कार्य से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?
उत्तर: हां, प्रमोशन या पद-वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2: प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले कब लेना उचित रहेगा?
उत्तर: मलमास के बाद निर्णय लेना अधिक शुभ रहेगा.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ और सुखद रहेगा.

प्रश्न 4: छात्रों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर: नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास बनाए रखना सफलता दिलाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Saptahik Rashifal #mithun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
एग्रीकल्चर
इन लोगों के खाते में नहीं आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, किसान भाई जान लें जरूरी बात
इन लोगों के खाते में नहीं आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, किसान भाई जान लें जरूरी बात
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
नौकरी
जॉर्डन में पीएम मोदी, जॉब करने वालों के लिए क्या है फायदा? जानिए जॉर्डन की करेंसी और भारत में उसकी कीमत
जॉर्डन में पीएम मोदी, जॉब करने वालों के लिए क्या है फायदा? जानिए जॉर्डन की करेंसी और भारत में उसकी कीमत
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget