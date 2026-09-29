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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य

आज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य

आज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 02:45 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, कर्तव्य पूर्ति, नेटवर्क, करियर स्थायित्व व सुखद यात्रा स्थान) में संचरण करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने सामाजिक, पारिवारिक व पेशेवर कर्तव्यों की वास्तविक पहचान होगी; उन्हें समय रहते पूरा करने की जिम्मेदारी लें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए सटीक लीडरशिप, क्लाइंट्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया और व्यापारिक उतार-चढ़ाव से राहत पाने का रहेगा.

सटीक लीडरशिप व डिसीजन मेकिंग: बिजनेसमैन अपनी उत्कृष्ट लीडरशिप और मजबूत निर्णय क्षमता के बल पर अपनी पूरी टीम को सही दिशा में संचालित करेंगे और बिजनेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

क्लाइंट्स से पॉजिटिव रेस्पोंस: बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच आज क्लाइंट्स से कोई बहुत ही उत्साहवर्धक और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी; इससे आपको भारी मानसिक राहत महसूस होगी और वित्तीय लाभ के नए रास्ते बनेंगे.

हर्षण व सर्वाअमृत योग का लाभ: इन शुभ योगों के प्रभाव से व्यावसायिक गतिविधियों में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी और योजनाबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी कंपनी से दोबारा जुड़ने के ऑफर, करियर में स्थिरता और अधूरे कार्यों के निपटारे का रहेगा.

अधूरे कार्य होंगे पूरे: हर्षण और सर्वाअमृत योग के बनने से वर्कस्पेस पर आप अपने लंबे समय से लटके हुए अधूरे प्रोजेक्ट्स और पेंडिंग कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

पिछली कंपनी से वापसी का कॉल: जिन एंप्लॉयड पर्सन्स ने पूर्व में कोई संस्थान छोड़ा था, आज उन्हें अपनी पिछली कंपनी से दोबारा जॉइन करने के लिए सम्मानजनक पद और बेहतर पैकेज के साथ रिटर्न कॉल आ सकता है.

करियर में स्थायित्व व सुखद यात्रा: कार्यक्षेत्र में हालात पूरी तरह सामान्य और अनुकूल रहेंगे; आप अपने नियमित काम में लगातार प्रगति करेंगे. करियर में ठोस स्थायित्व (Stability) आएगा और काम के सिलसिले में की गई किसी प्रकार की यात्रा आपके लिए बेहद सुखद, लाभदायक और यादगार समय लेकर आएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण पारिवारिक एकता और आध्यात्मिक माहौल का निर्माण कर रहा है.

धार्मिक प्रार्थना का आयोजन: आज आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर घर में किसी धार्मिक प्रार्थना, भजन या अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं.

पारिवारिक एकजुटता: परिवार के सभी लोग एक-दूसरे का हर मोड़ पर सहयोग करने के लिए तत्पर रहें; आपका परिवार बिखरा हुआ नहीं बल्कि एक मजबूत 'यूनिट' की तरह दिखना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहे.

दांपत्य व प्रेम जीवन: रिश्तों में आपसी समझ और मधुरता बनी रहेगी; परिजनों के साथ मिलकर काम करने से आपसी प्रेम प्रगाढ़ होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपने फोकस को साधने का रहेगा. आज किसी प्रकार के मानसिक भटकाव, सोशल मीडिया या इधर-उधर के विचारों के कारण आप अपने संबंधित फील्ड में पूरी तरह ध्यान एकाग्रचित (Focus) नहीं कर पाएंगे; ऐसे में मेडिटेशन का सहारा लें और मन को शांत रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें. ताजा व सुपाच्य भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और मानसिक शांति के लिए योग-प्राणायाम का अभ्यास करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का चोला या लाल पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल/दूध) या फल दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से लाभ मिलेगा, पिछली कंपनी के कॉल में सफलता मिलेगी, करियर में स्थायित्व आएगा और छात्रों की एकाग्रता में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:45 AM (IST)
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