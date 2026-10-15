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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से चुनौतियों के बीच सौभाग्य योग से शुभ समाचार, लोन स्वीकृति के योग, जीवनसाथी की सलाह से लाभ

आज का मिथुन राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से चुनौतियों के बीच सौभाग्य योग से शुभ समाचार, लोन स्वीकृति के योग, जीवनसाथी की सलाह से लाभ

आज का मिथुन राशिफल 15 अक्टूबर 2026: सौभाग्य योग से बिजनेस समाचार, लोन मिलने की पूरी उम्मीद, नौकरी में अधिकारियों का साथ व तारीफ, जीवनसाथी से लाभ! पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 06:35 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु, लोन स्वीकृति, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा, जीवनसाथी की आर्थिक सलाह व फिटनेस स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको कुछ क्षेत्रों में तुरंत मनचाहे अच्छे फल मिलने में थोड़ी असमर्थता या देरी का सामना करना पड़ सकता है; लेकिन अन्य शुभ योग आपकी मेहनत को सकारात्मक मोड़ देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए सौभाग्य योग से महत्वपूर्ण समाचार मिलने, लोन स्वीकृत होने और नए उद्यमियों के लक्ष्य पर अडिग रहने का रहेगा.

सौभाग्य योग से मिलेगा महत्वपूर्ण बिजनेस समाचार: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने व्यवसाय से संबंधित कोई बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे व्यापारिक गति बढ़ेगी.

धन प्राप्ति के प्रयास सफल, लोन मिलने की पूरी उम्मीद: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को देखते हुए धन जुटाने और पूंजी प्रवाह की दिशा में आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होंगे; यदि आप किसी बैंक लोन या व्यावसायिक ऋण (Loan/Credit) के लिए प्रयासरत हैं, तो आज उसकी स्वीकृति मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है.

न्यू बिजनेसमैन निंदा को दरकिनार कर लक्ष्य में रहेंगे व्यस्त: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) को सलाह है कि वे बाजार के आलोचकों और ईर्ष्यालु लोगों की निंदा को पूरी तरह दरकिनार कर दें; अपनी ऊर्जा केवल अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाएं, दिनभर की यह व्यस्तता आगे चलकर ठोस आधार बनेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन अधिकारियों की मदद, काम की प्रशंसा और सुखद वातावरण का रहेगा.

वर्कस्पेस पर रहेगा सुखद और आनंददायक दिन: कार्यक्षेत्र में आज का माहौल आपके लिए बेहद सुखद, तनावमुक्त और आनंददायक बना रहेगा; सभी काम सहजता से पूरे होंगे.

अधिकारियों से मदद, काम की तारीफ और हर पहलू में भाग्यशाली: नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों (Officers & Boss) से भरपूर सहयोग व मदद प्राप्त होगी; आपके उत्कृष्ट काम की सार्वजनिक सराहना होगी और आप करियर के हर पहलू में खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे.

युवाओं को मिलेंगे करियर के बेहतरीन मौके: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और फ्रेशर्स को करियर संबंधी नए और आकर्षक अवसर हाथ लग सकते हैं, जो भविष्य को नई दिशा देंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा जीवनसाथी की सलाह से आर्थिक लाभ और लव लाइफ में खुलकर संवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

जीवनसाथी की सलाह दिलाएगी बड़ा लाभ: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का दृष्टिकोण आज आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा; जीवनसाथी द्वारा दी गई किसी खास सलाह के आधार पर आप कोई बड़ा आर्थिक लाभ या सही फैसला ले सकते हैं.

लवर के साथ खुलकर करेंगे दिल की बात: लव लाइफ बिता रहे जातक आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने मन की भावनाएं, भविष्य की योजनाएं और बातें खुलकर साझा करेंगे, जिससे आपसी विश्वास और प्रेम प्रगाढ़ होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन फिटनेस और वजन नियंत्रण पर ध्यान देने का है. स्पोर्ट्स पर्सन अपने बढ़ते वजन (Weight Gain) को लेकर थोड़ा सचेत हो जाएं; खेल में चपलता और स्टैमिना बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम (Exercise) और वर्कआउट जरूर करें. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई की लय बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से पेट से जुड़ी हल्की समस्या या आलस्य हो सकता है. वजन नियंत्रण के लिए तली-भुनी चीजों से परहेज करें. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध-शहद से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल अर्पित करें और माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे छठे भाव के चंद्रमा की अड़चनें दूर होंगी, सौभाग्य योग से रुका हुआ लोन पास होगा, बिजनेस समाचार अनुकूल मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:35 AM (IST)
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