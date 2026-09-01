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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 1 September 2026: 11वें चंद्रमा व वृद्धि योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पेमेंट, फाइनल होगी कॉर्पोरेट डील

Mithun Rashifal 1 September 2026: 11वें चंद्रमा व वृद्धि योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पेमेंट, फाइनल होगी कॉर्पोरेट डील

Mithun Rashifal 1 September 2026: 11वें चंद्रमा व वृद्धि योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पेमेंट, फाइनल होगी डील! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 05:40 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय वृद्धि, कॉर्पोरेट नेटवर्क, रुका हुआ धन व इच्छा पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अपनी आय (Income) को बढ़ाने के नए रास्ते तलाशना और उस दिशा में गंभीर प्रयास करना आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़े कॉर्पोरेट लाभ और रुका हुआ धन वापस पाने का रहेगा. किसी कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में आपकी सक्रिय उपस्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी; किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर लिया गया ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय व्यापार को नई दिशा देगा और एक बड़ी व लाभदायक डील फाइनल होने के प्रबल योग बन रहे हैं. वृद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से बिजनेसमैन जिस पुराने पेमेंट को लेकर लंबे समय से चिंतित थे कि वह कैसे मिलेगा, वह रुका हुआ फंसा हुआ पेमेंट आज अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी लिक्विडिटी में बड़ा सुधार आएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन फुर्ती, समयबद्धता और कार्यकुशलता से भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर दिन भर पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और सक्रिय बने रहेंगे, जिससे आपके किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक काम में देरी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी. हालांकि, घरेलू या पारिवारिक बातों के कारण बीच-बीच में कार्यस्थल पर एकाग्रता (Concentration) थोड़ी डगमगा सकती है; इसलिए व्यक्तिगत चिंताओं को काम पर हावी न होने दें और अपने पेशेवर लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने का दिन है. रिश्तों में गलतफहमी या किसी बात को लेकर मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर भी पड़ सकता है. परिजनों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में अत्यधिक संवेदनशीलता और विनम्रता बरतें ताकि घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अभ्यास और निरंतर सुधार का है. सभी जातक अपने-अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपनी प्रतिभा को निखारने के गंभीर प्रयासों में जुटे रहेंगे; आपकी यही लगन भविष्य में शानदार परिणाम दिलाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति तो बनी रहेगी, लेकिन घरेलू बातों और रिश्तों के तनाव से मानसिक थकान हो सकती है. काम के बीच दिमाग को आराम दें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से प्राणायाम व ध्यान (Meditation) करें और हल्का व पौष्टिक आहार लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से रुका हुआ पेमेंट मिलेगा और कॉर्पोरेट डील्स में बड़ी सफलता हासिल होगी.

FAQs 

Q1. 1 सितंबर 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को वृद्धि योग से क्या आर्थिक लाभ होगा?
Ans. काफी समय से रुका हुआ पुराना पेमेंट प्राप्त होगा और कॉर्पोरेट मीटिंग में ठोस निर्णय लेने से नई डील फाइनल होगी.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. दिन भर चुस्त रहकर काम पूरे करें, लेकिन घर की किसी बात को लेकर दफ्तर में अपनी एकाग्रता भंग न होने दें.

Q3. आज मिथुन राशि वालों को रिश्तों में तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
 Ans. रिश्तों में संभलकर व्यवहार करें, अनावश्यक बहस से बचें और मानसिक व शारीरिक तनाव को दूर रखने के लिए शांत रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Sep 2026 05:40 AM (IST)
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