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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 6 August 2026: नए मौके दस्तक देंगे, बस सही समय पर फैसला लें

Aaj Ka Mithun Rashifal 6 August 2026: नए मौके दस्तक देंगे, बस सही समय पर फैसला लें

Gemini Horoscope Today: क्या 6 अगस्त 2026 को मिथुन राशि वालों की आय बढ़ेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, प्रेम, परिवार और करियर से जुड़े शुभ संकेतों वाला आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मिथुन राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जिससे आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी शुभचिंतक या विश्वसनीय व्यक्ति से मिली सलाह आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसलिए नए लोगों से संपर्क बनाए रखें और नेटवर्किंग पर ध्यान दें.

अगर आप अपने कारोबार में कोई नया प्रयोग या नई योजना शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है. गण्ड योग के प्रभाव से अचानक कोई रुका हुआ काम बन सकता है या कोई लाभदायक अवसर आपके सामने आ सकता है. व्यापार में जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. यदि आपको किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में शामिल होना है, तो अपने काम के साथ-साथ अपनी ड्रेसिंग और प्रस्तुति पर भी ध्यान दें. आपकी प्रोफेशनल छवि लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगी.

लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर आप करियर में मजबूत आधार तैयार कर पाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे, जिससे भविष्य में नई जिम्मेदारियां या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाशने की कोशिश सफल हो सकती है. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें. अचानक मिलने वाला कोई आर्थिक अवसर आपकी स्थिति को मजबूत कर सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

आज किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा. कठिन विषयों पर अधिक समय दें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करें. इससे करियर, आय और व्यापार में आने वाली बाधाएं कम होंगी तथा सफलता के नए रास्ते खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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