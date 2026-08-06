Aaj Ka Mithun Rashifal 6 August 2026: नए मौके दस्तक देंगे, बस सही समय पर फैसला लें

Aaj Ka Mithun Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मिथुन राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जिससे आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी शुभचिंतक या विश्वसनीय व्यक्ति से मिली सलाह आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसलिए नए लोगों से संपर्क बनाए रखें और नेटवर्किंग पर ध्यान दें.

अगर आप अपने कारोबार में कोई नया प्रयोग या नई योजना शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है. गण्ड योग के प्रभाव से अचानक कोई रुका हुआ काम बन सकता है या कोई लाभदायक अवसर आपके सामने आ सकता है. व्यापार में जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. यदि आपको किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में शामिल होना है, तो अपने काम के साथ-साथ अपनी ड्रेसिंग और प्रस्तुति पर भी ध्यान दें. आपकी प्रोफेशनल छवि लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगी.

लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर आप करियर में मजबूत आधार तैयार कर पाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे, जिससे भविष्य में नई जिम्मेदारियां या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाशने की कोशिश सफल हो सकती है. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें. अचानक मिलने वाला कोई आर्थिक अवसर आपकी स्थिति को मजबूत कर सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

आज किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा. कठिन विषयों पर अधिक समय दें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करें. इससे करियर, आय और व्यापार में आने वाली बाधाएं कम होंगी तथा सफलता के नए रास्ते खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

