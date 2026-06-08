Aaj ka Mithun Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग बनने से बिजनेस में क्लाइंट रेशियो (ग्राहकों की संख्या) में भयंकर इजाफा होगा, जो आपके बिजनेस को एक नई और ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाएगा. बिजनेसमैन के लिए आज अपने व्यापार के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने का समय है, जिसके लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सहारा लिया जा सकता है. भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए सोमवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और प्रशंसा पत्र दिलाने वाला साबित होगा. आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी 'मल्टी-टास्किंग स्किल्स' (एक साथ कई काम करने की क्षमता) को लगातार जारी रखना होगा, क्योंकि आपकी यही अद्भुत स्किल आज आपको किसी बड़ी कंपनी से बहुत ही शानदार और बड़ा जॉब पैकेज (Job Package) दिलाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होगी. शुक्र के प्रभाव से जो मार्केटिंग जातक ऑफिस में स्वयं का एक अलग स्टैंड या दबदबा बनाना चाहते थे, आज उनके लिए सबसे सही और भाग्यशाली मौका है; कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से प्रशंसा पत्र मिलेगा और दफ्तर की पुरानी सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं की नई कहानी लिखने का साबित होगा. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) और सामान्य स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज अपनी लगन के बल पर शानदार रूप से सफल होंगे, जिससे गुरुजनों के बीच आपका आदर बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सात्विकता बढ़ाने वाला रहेगा. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप घर में बड़े-बुजुर्गों का पूरा सम्मान कर उनका आशीर्वाद लेते रहें; साथ ही घर पर किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान (पूजा-पाठ) कराने की एक बहुत ही सुंदर रूपरेखा आज आसानी से तैयार की जा सकती है, जिससे पूरे घर का माहौल शांत और पवित्र बनेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और ऊर्जा से भरा रहेगा. बिजनेस में क्लाइंट्स बढ़ने और बड़ा जॉब पैकेज मिलने की खुशखबरी से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह तनावमुक्त और खुशमिजाज महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा की शुभता पाने और याददाश्त को मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं.

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