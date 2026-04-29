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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 29 April 2026: वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे रहेंगे नाराज, आज के दिन काम में जल्दबाजी से बचें!

Aaj ka Mithun Rashifal 29 April 2026: वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे रहेंगे नाराज, आज के दिन काम में जल्दबाजी से बचें!

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 29 अप्रैल 2026 आज कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आज रियलिटी चेक लेना पड़ेगा. वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे खुश नहीं रहेंगे और इसका कारण आपकी ही कमियां हो सकती हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 03:16 AM (IST)
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  • पारिवारिक तनाव और आंखों की समस्या से बचने का करें प्रयास.

Aaj ka Mithun Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
सीधी बात आज शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा. बिजनेस में प्रतिस्पर्धा तेज है, और अगर आप पुराने तरीके से काम करते रहे तो पीछे छूट जाएंगे. आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अपनाना ही पड़ेगा. क्वालिटी पर फोकस बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग करें, तभी ग्रोथ मिलेगी. वरना मेहनत के बावजूद रिजल्ट कमजोर रह सकता है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे खुश नहीं रहेंगे और इसका कारण आपकी ही कमियां हो सकती हैं, इसे मानना पड़ेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम आपके फेवर में नहीं है. छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बना सकती है. आज का दिन बचाव और सुधार पर फोकस करने का है, दिखावे पर नहीं.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आज रियलिटी चेक लेना पड़ेगा. जहां आप कमजोर हैं, वहीं सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है. सिर्फ पढ़ने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपनी कमजोरियों पर सीधा हमला करेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. घर के मुद्दों को सुलझाने में आपका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होंगे. लाइफ पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है अगर आपने ईगो दिखाया, तो मामला और बिगड़ेगा. आज संयम ही सबसे बड़ा हथियार है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
आंखों में दर्द या जलन की समस्या परेशान कर सकती है, खासकर अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है. इसे इग्नोर करना गलत होगा. साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:
आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत शांत मन से करें. साथ ही बेवजह की बहस और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें.

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FAQs

  1. क्या आज करियर में कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?
    नहीं, आज सुधार और स्थिरता पर ध्यान दें, बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा.
  2. परिवार में तनाव कैसे संभालें?
    संयम और धैर्य रखें, रिएक्शन देने के बजाय सिचुएशन को समझने की कोशिश करें.
  3. पढ़ाई में सुधार के लिए क्या करें?
    अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसी पर ज्यादा फोकस करें, तभी प्रोग्रेस होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:16 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से आज किन बातों का ध्यान रखें?

आंखों में दर्द या जलन की समस्या हो सकती है, खासकर स्क्रीन टाइम ज्यादा होने पर। मानसिक तनाव से बचने के लिए शांत रहें।

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