Aaj ka Mithun Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

सीधी बात आज शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा. बिजनेस में प्रतिस्पर्धा तेज है, और अगर आप पुराने तरीके से काम करते रहे तो पीछे छूट जाएंगे. आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अपनाना ही पड़ेगा. क्वालिटी पर फोकस बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग करें, तभी ग्रोथ मिलेगी. वरना मेहनत के बावजूद रिजल्ट कमजोर रह सकता है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे खुश नहीं रहेंगे और इसका कारण आपकी ही कमियां हो सकती हैं, इसे मानना पड़ेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम आपके फेवर में नहीं है. छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बना सकती है. आज का दिन बचाव और सुधार पर फोकस करने का है, दिखावे पर नहीं.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आज रियलिटी चेक लेना पड़ेगा. जहां आप कमजोर हैं, वहीं सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है. सिर्फ पढ़ने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपनी कमजोरियों पर सीधा हमला करेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. घर के मुद्दों को सुलझाने में आपका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होंगे. लाइफ पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है अगर आपने ईगो दिखाया, तो मामला और बिगड़ेगा. आज संयम ही सबसे बड़ा हथियार है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

आंखों में दर्द या जलन की समस्या परेशान कर सकती है, खासकर अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है. इसे इग्नोर करना गलत होगा. साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: ग्रे

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत शांत मन से करें. साथ ही बेवजह की बहस और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें.

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FAQs

क्या आज करियर में कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?

नहीं, आज सुधार और स्थिरता पर ध्यान दें, बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा. परिवार में तनाव कैसे संभालें?

संयम और धैर्य रखें, रिएक्शन देने के बजाय सिचुएशन को समझने की कोशिश करें. पढ़ाई में सुधार के लिए क्या करें?

अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसी पर ज्यादा फोकस करें, तभी प्रोग्रेस होगी.

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