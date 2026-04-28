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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 28 April 2026: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, परिवार में कलह और सेहत बिगड़ने के योग; बरतें ये सावधानी

Aaj ka Mithun Rashifal 28 April 2026: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, परिवार में कलह और सेहत बिगड़ने के योग; बरतें ये सावधानी

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 28 अप्रैल 2026 आज व्यापार में जल्दबाजी से बचें और बैंक संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्र गणना के अनुसार आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज चतुर्थ भाव में विराजमान हैं. ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय उत्तम है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धैर्य रखने का है. सरकारी नीतियों में हो रहे बदलावों का लाभ उठाने के लिए जल्दबाजी न करें; सही समय की प्रतीक्षा करना ही आपके हित में होगा. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आज लोन या बैंक से जुड़े कार्यों में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को सलाह है कि बैंक संबंधी किसी भी कार्य के लिए निकलने से पहले अपनी कागजी कार्रवाई पूरी तरह सुनिश्चित कर लें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
जॉब करने वाले जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ऑफिस में बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपके गुप्त शत्रु (Hidden Enemies) सक्रिय हो चुके हैं. नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत या नई जॉइनिंग को लेकर मन में दुविधा और मानसिक उलझन बनी रहेगी. आज किसी भी सहकर्मी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है. आज आपको इस बात का गहरा अहसास होगा कि घर और परिवार से दूर रहकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना किसी कठिन मानसिक तपस्या से कम नहीं है. अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कुछ प्रतिकूल स्थितियां बन सकती हैं. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक खराब होने से मन चिंतित रहेगा. आपसी समझ की कमी के कारण परिवार में कलह या वाद-विवाद का वातावरण बन सकता है. आज धैर्य और शांति से काम लें ताकि रिश्तों में कड़वाहट न आए.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है. मानसिक तनाव के कारण अचानक माइग्रेन या हाई ब्लड प्रेशर (High BP) की शिकायत हो सकती है. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की असहजता होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: क्रीम
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय:
चन्द्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आज भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में कपूर दान करें. पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs
1. क्या आज बैंक लोन के लिए आवेदन करना सही है?
आज तकनीकी बाधाओं के योग हैं, इसलिए यदि संभव हो तो बैंक संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को एक दिन के लिए टाल दें.

2. ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से कैसे बचें?
अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें. किसी भी प्रकार की गॉसिप या विवाद का हिस्सा न बनें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें?
आज पूरी नींद लें और तनाव कम करने के लिए ध्यान (Meditation) करें. खान-पान में नमक की मात्रा कम रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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