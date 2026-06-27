Mithun Rashifal 27 June 2026: आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कर्ज और शत्रुओं के प्रति आपको सावधान रहने का इशारा करता है. हालांकि, व्यापार और करियर के मामले में आज आपको कई बेहतरीन अवसर भी मिलने वाले हैं. यदि आप आज किसी नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण डील करने जा रहे हैं, तो आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त देखना न भूलें.

आइए जानते हैं मिथुन राशि का आज का पूरा राशिफल, लकी नंबर, रंग और विशेष उपाय.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी से चलने का है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने के कारण आज आपको नया कर्ज या लोन लेने से बचना चाहिए. यदि कर्ज लेना बहुत जरूरी हो, तो पहले उसे चुकाने की पूरी प्लानिंग कर लें. ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े व्यापारियों की सेल में आज भारी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं. कोई महिला कस्टमर (Woman Customer) आज आपको बड़ा ऑर्डर दे सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अर्जेंट में काम करना पड़ेगा. आज अपने बिजनेस की शुरुआत सुबह पूजा-पाठ करके करें. ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में मधुरता लाएं. दोपहर के समय माल की क्वालिटी जरूर चेक करें और शाम को अगले दिन की पूरी प्लानिंग बनाकर ही दुकान बढ़ाएं. मार्केट में आज किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आपकी पहचान होगी, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता और मान-सम्मान से भरा रहेगा. ऑफिस में आज आपके काम को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी बेहद खास काम की जिम्मेदारी (Responsibility) सौंप सकता है. जो लोग लंबे समय से एक स्थाई या फिक्स जॉब (Fixed Job) की तलाश कर रहे हैं, आज उनके हाथ कोई बड़ी सफलता लग सकती है. कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों की हर कोई सराहना करेगा, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुख-शांति से भरा रहेगा. घर में सुख-समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा. आज माता जी के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे और उनके साथ बैठकर कोई मीठी बातचीत हो सकती है. शाम तक परिवार के किसी सदस्य के जरिए आपको कोई बेहद शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पेट से जुड़ी समस्याएं या गैस-एसिडिटी परेशान कर सकती है, इसलिए बाहर के तीखे और तैलीय भोजन से परहेज करें. काम की व्यस्तता और अर्जेंट ऑर्डर्स के दबाव के कारण थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. योग और प्राणायाम के जरिए खुद को रिलैक्स रखें.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई दिशा दिखाने वाला साबित होगा. क्लास में आज अपने शिक्षक या मेंटर की बातों को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि उनकी कही बातों में आपके करियर से जुड़ी कोई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो सकती है. आज आपकी याद करने की शक्ति (Memory Power) काफी तेज रहेगी, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी आप आसानी से याद कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा रंग)

ब्राउन (भूरा रंग) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही 'सुंदरकांड' का पाठ करना आपके छठे भाव के दोषों को दूर करेगा और कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.