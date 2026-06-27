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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 27 June 2026: छठे भाव में चन्द्रमा का गोचर, मिथुन राशि वालों को नौकरी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ें राशिफल

Mithun Rashifal 27 June 2026: छठे भाव में चन्द्रमा का गोचर, मिथुन राशि वालों को नौकरी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ें राशिफल

Gemini Horoscope 27 June 2026: मिथुन राशि के छठे भाव में चन्द्रमा का गोचर शनिवार को क्या बड़ा संकट लाएगा? नया कर्ज लेना पड़ेगा भारी या महिला ग्राहक की मदद से चमकेगा आपका कारोबार? जानिए आज का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Mithun Rashifal 27 June 2026: आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कर्ज और शत्रुओं के प्रति आपको सावधान रहने का इशारा करता है. हालांकि, व्यापार और करियर के मामले में आज आपको कई बेहतरीन अवसर भी मिलने वाले हैं. यदि आप आज किसी नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण डील करने जा रहे हैं, तो आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त देखना न भूलें.

आइए जानते हैं मिथुन राशि का आज का पूरा राशिफल, लकी नंबर, रंग और विशेष उपाय.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी से चलने का है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने के कारण आज आपको नया कर्ज या लोन लेने से बचना चाहिए. यदि कर्ज लेना बहुत जरूरी हो, तो पहले उसे चुकाने की पूरी प्लानिंग कर लें. ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े व्यापारियों की सेल में आज भारी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं. कोई महिला कस्टमर (Woman Customer) आज आपको बड़ा ऑर्डर दे सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अर्जेंट में काम करना पड़ेगा. आज अपने बिजनेस की शुरुआत सुबह पूजा-पाठ करके करें. ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में मधुरता लाएं. दोपहर के समय माल की क्वालिटी जरूर चेक करें और शाम को अगले दिन की पूरी प्लानिंग बनाकर ही दुकान बढ़ाएं. मार्केट में आज किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आपकी पहचान होगी, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता और मान-सम्मान से भरा रहेगा. ऑफिस में आज आपके काम को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी बेहद खास काम की जिम्मेदारी (Responsibility) सौंप सकता है. जो लोग लंबे समय से एक स्थाई या फिक्स जॉब (Fixed Job) की तलाश कर रहे हैं, आज उनके हाथ कोई बड़ी सफलता लग सकती है. कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों की हर कोई सराहना करेगा, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुख-शांति से भरा रहेगा. घर में सुख-समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा. आज माता जी के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे और उनके साथ बैठकर कोई मीठी बातचीत हो सकती है. शाम तक परिवार के किसी सदस्य के जरिए आपको कोई बेहद शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पेट से जुड़ी समस्याएं या गैस-एसिडिटी परेशान कर सकती है, इसलिए बाहर के तीखे और तैलीय भोजन से परहेज करें. काम की व्यस्तता और अर्जेंट ऑर्डर्स के दबाव के कारण थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. योग और प्राणायाम के जरिए खुद को रिलैक्स रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई दिशा दिखाने वाला साबित होगा. क्लास में आज अपने शिक्षक या मेंटर की बातों को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि उनकी कही बातों में आपके करियर से जुड़ी कोई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो सकती है. आज आपकी याद करने की शक्ति (Memory Power) काफी तेज रहेगी, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी आप आसानी से याद कर पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही 'सुंदरकांड' का पाठ करना आपके छठे भाव के दोषों को दूर करेगा और कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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