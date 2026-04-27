Aaj ka Mithun Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन और साहस) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और भद्रा का प्रभाव होने के बावजूद, ध्रुव और सुनफा योग आपकी बौद्धिक क्षमता और कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे. आज का दिन साहस के साथ अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन की सुगमता" वाला है. यदि आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो मुद्रा लोन (Mudra Loan) या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. बिजनेसमैन के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी और कानूनी औपचारिकताएं (Legal Formalities) बिना किसी बाधा के पूरी होंगी. वित्तीय प्रबंधन में मजबूती आएगी, जिससे भविष्य के निवेश की राह आसान होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख में जबरदस्त वृद्धि होगी. आपके सीनियर और बॉस आपके भविष्य के विजन (Vision) को गंभीरता से सुनेंगे. प्रबल योग हैं कि आपको किसी नई ब्रांच या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड (Head) बनाया जा सकता है. वर्कप्लेस पर आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत आज सबके सामने एक मिसाल बनकर चमकेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "मेमोरी बूस्टर" की तरह है. ध्रुव योग के प्रभाव से जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की याददाश्त बहुत तेज रहेगी. आप कठिन विषयों को भी आसानी से याद कर लेंगे, जिससे रिविजन में आपका काफी समय बचेगा. खेलकूद (Sports) से जुड़े युवाओं के लिए अपनी स्टेमिना (Stamina) बढ़ाने का यह सर्वोत्तम समय है; आप बिना थके लंबी प्रैक्टिस कर पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. घर में किसी सदस्य की सगाई या शादी के शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे उत्सव का माहौल बनेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, हालांकि चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपको अपनी छोटी बहन की संगत और गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है. रिश्तों में पारदर्शिता और प्रेम बना रहेगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. पराक्रम भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा. स्टेमिना बढ़ेगी, जिससे आप पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटा पाएंगे. हालांकि, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय योग और ध्यान अवश्य करें, क्योंकि रात्रि में ग्रहण दोष का प्रभाव हल्का तनाव दे सकता है.

भाग्यशाली रंग: पीला (सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक)

पीला (सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज लोन के लिए आवेदन करना मिथुन राशि के लिए शुभ है?

हाँ, सरकारी योजनाओं और मुद्रा लोन के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. कानूनी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी होंगी.

2. करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर क्या सावधानी रखें?

आज अपनी ईमानदारी बनाए रखें. आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. केवल अपने विजन पर फोकस रखें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

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