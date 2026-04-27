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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 27 April 2026: मिथुन राशि सरकारी योजनाओं से होगा धन लाभ, करियर में मिलेगा बड़ा पद

Aaj ka Mithun Rashifal 27 April 2026: मिथुन राशि सरकारी योजनाओं से होगा धन लाभ, करियर में मिलेगा बड़ा पद

Gemini Horoscope 27 April 2026: मिथुन राशि वालों को सरकारी योजनाओं से धन लाभ और नई ब्रांच की जिम्मेदारी मिल सकती है. छात्रों की याददाश्त तेज रहेगी. घर में मांगलिक चर्चा से खुशी मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन और साहस) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और भद्रा का प्रभाव होने के बावजूद, ध्रुव और सुनफा योग आपकी बौद्धिक क्षमता और कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे. आज का दिन साहस के साथ अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन की सुगमता" वाला है. यदि आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो मुद्रा लोन (Mudra Loan) या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. बिजनेसमैन के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी और कानूनी औपचारिकताएं (Legal Formalities) बिना किसी बाधा के पूरी होंगी. वित्तीय प्रबंधन में मजबूती आएगी, जिससे भविष्य के निवेश की राह आसान होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख में जबरदस्त वृद्धि होगी. आपके सीनियर और बॉस आपके भविष्य के विजन (Vision) को गंभीरता से सुनेंगे. प्रबल योग हैं कि आपको किसी नई ब्रांच या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड (Head) बनाया जा सकता है. वर्कप्लेस पर आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत आज सबके सामने एक मिसाल बनकर चमकेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "मेमोरी बूस्टर" की तरह है. ध्रुव योग के प्रभाव से जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की याददाश्त बहुत तेज रहेगी. आप कठिन विषयों को भी आसानी से याद कर लेंगे, जिससे रिविजन में आपका काफी समय बचेगा. खेलकूद (Sports) से जुड़े युवाओं के लिए अपनी स्टेमिना (Stamina) बढ़ाने का यह सर्वोत्तम समय है; आप बिना थके लंबी प्रैक्टिस कर पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. घर में किसी सदस्य की सगाई या शादी के शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे उत्सव का माहौल बनेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, हालांकि चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपको अपनी छोटी बहन की संगत और गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है. रिश्तों में पारदर्शिता और प्रेम बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. पराक्रम भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा. स्टेमिना बढ़ेगी, जिससे आप पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटा पाएंगे. हालांकि, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय योग और ध्यान अवश्य करें, क्योंकि रात्रि में ग्रहण दोष का प्रभाव हल्का तनाव दे सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज लोन के लिए आवेदन करना मिथुन राशि के लिए शुभ है?
    हाँ, सरकारी योजनाओं और मुद्रा लोन के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. कानूनी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी होंगी.

2. करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर क्या सावधानी रखें?
    आज अपनी ईमानदारी बनाए रखें. आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. केवल अपने विजन पर फोकस रखें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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