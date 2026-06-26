Mithun Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है. मिथुन राशि के जो जातक मेटल (धातु) के बिजनेस से जुड़े हैं, आज उन पर धन की विशेष बरसात होने की संभावना है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और आपके काम करने के तरीके की सराहना की जाएगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. शाम तक किसी बड़े और रुके हुए भुगतान (पेमेंट) के आने के पूरे आसार हैं, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा, किसी बड़े और प्रभावशाली निवेशक की नजर आपके बिजनेस पर पड़ सकती है, जो आपके काम में बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार हो सकता है. इससे आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूती मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज का माहौल बेहद हल्का-फुल्का, खुशनुमा और हंसी-मजाक से भरा रहेगा. सहकर्मियों के अनौपचारिक और मजाकिया व्यवहार के कारण काम का तनाव बिल्कुल महसूस नहीं होगा. ऑफिस में आपकी पहचान एक भरोसेमंद, ईमानदार और बेहद काबिल कर्मचारी के रूप में स्थापित होगी. आपके इसी हुनर को देखते हुए सीनियर अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण और रणनीतिक मीटिंग में शामिल कर सकते हैं. जो लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं और नई नौकरी की तलाश में जुटे हैं, उन्हें आज किसी अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी से बुलावा आ सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम है. आपका मानसिक विकास तेज होगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

प्रेम के मामलों में आज आप खुद को सातवें आसमान पर महसूस करेंगे. लव लाइफ में रोमांस और गहराई बढ़ेगी. आपका जीवनसाथी या पार्टनर आपके लिए कुछ बहुत ही खास करने की योजना बना सकता है. जो लोग एक-दूसरे से दूर रहते हैं (लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप), उन्हें आज अचानक एक-दूसरे से मिलने या बातचीत करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको किसी पुरानी या लंबी बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है. आप शारीरिक रूप से खुद को शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के साथ-साथ आपकी त्वचा में भी एक सकारात्मक चमक दिखाई देगी, जिससे आपका समग्र रूप आकर्षक लगेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद गाय को कपूर की आरती करके मीठी रोटी या गुड़-चना खिलाएं. इसके साथ ही मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह हमेशा बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

