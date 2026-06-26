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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से खुलेगा तरक्की का रास्ता, सेहत और लव लाइफ में आएंगे सकारात्मक बदलाव

Mithun Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से खुलेगा तरक्की का रास्ता, सेहत और लव लाइफ में आएंगे सकारात्मक बदलाव

Gemini Horoscope: क्या आज का दिन धन लाभ के नए रास्ते खोलने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, मेटल बिजनेस, सेहत और लव लाइफ में क्या बड़े और सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Mithun Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है. मिथुन राशि के जो जातक मेटल (धातु) के बिजनेस से जुड़े हैं, आज उन पर धन की विशेष बरसात होने की संभावना है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और आपके काम करने के तरीके की सराहना की जाएगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. शाम तक किसी बड़े और रुके हुए भुगतान (पेमेंट) के आने के पूरे आसार हैं, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा, किसी बड़े और प्रभावशाली निवेशक की नजर आपके बिजनेस पर पड़ सकती है, जो आपके काम में बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार हो सकता है. इससे आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूती मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज का माहौल बेहद हल्का-फुल्का, खुशनुमा और हंसी-मजाक से भरा रहेगा. सहकर्मियों के अनौपचारिक और मजाकिया व्यवहार के कारण काम का तनाव बिल्कुल महसूस नहीं होगा. ऑफिस में आपकी पहचान एक भरोसेमंद, ईमानदार और बेहद काबिल कर्मचारी के रूप में स्थापित होगी. आपके इसी हुनर को देखते हुए सीनियर अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण और रणनीतिक मीटिंग में शामिल कर सकते हैं. जो लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं और नई नौकरी की तलाश में जुटे हैं, उन्हें आज किसी अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी से बुलावा आ सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम है. आपका मानसिक विकास तेज होगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
प्रेम के मामलों में आज आप खुद को सातवें आसमान पर महसूस करेंगे. लव लाइफ में रोमांस और गहराई बढ़ेगी. आपका जीवनसाथी या पार्टनर आपके लिए कुछ बहुत ही खास करने की योजना बना सकता है. जो लोग एक-दूसरे से दूर रहते हैं (लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप), उन्हें आज अचानक एक-दूसरे से मिलने या बातचीत करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको किसी पुरानी या लंबी बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है. आप शारीरिक रूप से खुद को शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के साथ-साथ आपकी त्वचा में भी एक सकारात्मक चमक दिखाई देगी, जिससे आपका समग्र रूप आकर्षक लगेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद गाय को कपूर की आरती करके मीठी रोटी या गुड़-चना खिलाएं. इसके साथ ही मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह हमेशा बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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