Aaj ka Mithun Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की चाल से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का सुखद संयोग बन रहा है.

मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो साहस और सहयोग का प्रतीक है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ). राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा, इस समय नए काम की शुरुआत से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कानूनी और तकनीकी जीत का है. यदि आप ट्रेडमार्क या कॉपीराइट से जुड़े किसी मामले में उलझे हुए थे, तो आज निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है. वृद्धि योग के प्रभाव से वैश्विक परिस्थितियों के चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद आपकी सप्लाई चेन सबसे सुरक्षित और मजबूत मानी जाएगी. आर्थिक रूप से यह मजबूती आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में आज आप अपनी तकनीकी महारत के दम पर विरोधियों को पछाड़ देंगे. तकनीक का सही इस्तेमाल आपकी मार्केट वैल्यू में जबरदस्त इजाफा करेगा. जो लोग नई नौकरी या प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी मेंटर का साथ मिल सकता है. यह मार्गदर्शन आपके करियर के भविष्य को एक नई और ऊँची दिशा देने में सफल रहेगा. पश्चिम दिशा में की गई व्यावसायिक यात्राएं आपके करियर में नए आयाम जोड़ेंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपकी मेहनत और कौशल आपको कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे ले जाएगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा. गुरुओं और वरिष्ठों का सहयोग आपके ज्ञानार्जन के मार्ग को प्रशस्त करेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों से आपको अपेक्षित सहयोग और मदद मिलेगी. सबसे बड़ी खुशी आज आपकी संतान की ओर से आ सकती है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा. संतान सुख की पूर्ण प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्रकृति के करीब रहना, जैसे किसी पार्क में टहलना या बागवानी करना, आपके मन को अद्भुत शांति प्रदान करेगा. यह मानसिक शांति आपको अगले सप्ताह की चुनौतियों के लिए पूरी तरह रिचार्ज कर देगी. सेहत के लिहाज से दिन काफी अच्छा है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: येलो

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय:

आज घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खाकर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें. इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी.

FAQs

1. आज यात्रा करना कैसा रहेगा?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अत्यंत शुभ है, विशेषकर करियर से जुड़े कार्यों के लिए यह लाभदायक रहेगी.

2. व्यापारिक विवादों में आज क्या उम्मीद करें?

आज ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

3. मानसिक शांति के लिए क्या करें?

आज कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं या किसी उद्यान में टहलें, इससे आपकी मानसिक थकान दूर होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे.

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