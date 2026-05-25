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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 25 May 2026: मिथुन राशि वज्र योग के शुभ संयोग से सुलझेंगे भूमि-भवन के पुराने मामले, समाज में मजबूत होंगे आपके संबंध

Aaj ka Mithun Rashifal 25 May 2026: मिथुन राशि वज्र योग के शुभ संयोग से सुलझेंगे भूमि-भवन के पुराने मामले, समाज में मजबूत होंगे आपके संबंध

Gemini Horoscope 25 May 2026: गंगा दशहरा पर मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है वज्र योग, क्या सोमवार को सुलझेगे भूमि-भवन के मामले? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 25 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है, जहाँ सूझबूझ से ही रास्ता निकलेगा. फुटकर (रिटेल) व्यापारियों को आज बाजार से मनमुताबिक लाभ कमाने के लिए सामान्य की अपेक्षा बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी; हालाँकि काम के दबाव को लेकर मन में बिल्कुल भी तनाव न पालें, क्योंकि मानसिक तनाव के कारण आप शारीरिक रूप से अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं. सप्ताह के शुरुआती दिन (सोमवार) को बिजनेसमैन अपने व्यावसायिक खर्चों (एक्सपेंडिचर) को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं क्योंकि आज आपके खर्चों की लिस्ट काफी लंबी होने वाली है; लेकिन ध्यान रखें, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी खर्चे तो आपको करने ही होंगे. बाजार में विभिन्न पार्टियों के साथ लेनदेन में पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) की कमी आ सकती है, जिससे अविश्वास की भावना पनपेगी; अतः कागजी काम मजबूत रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन कर्मठता दिखाने और ध्यान केंद्रित करने का है. ऑफिस में आज आपको मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अतिरिक्त और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं; इनसे घबराने या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारियां भविष्य में आपके लिए बड़ा आर्थिक लाभ एकत्र कर रही हैं. अपने सभी ऑफिशियल कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बेहतर होगा कि आप इधर-उधर की बातों से हटकर अपने मन को पूरी तरह काम पर केंद्रित करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी एकाग्रता की मांग कर रहा है. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं के छात्रों) को आज अपने सोशल मीडिया और दोस्तों के सर्कल से दूरी बनाकर पूरी तरह अपनी शिक्षा पर ही ध्यान देना होगा. आज की गई एकाग्रता आपकी आने वाली परीक्षाओं के परिणाम को शानदार बनाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनाओं को संभालने और समाज से जुड़ने का है. आज शाम के समय परिवार के साथ बिताए कुछ पुराने खुशनुमा पल और पुरानी यादें आपको अचानक बेहद भावुक कर सकती हैं, जिससे एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) का काम में पूरी तरह मन लगाना थोड़ा मुश्किल होगा; खुद को व्यावहारिक बनाए रखें. आज के दिन आपको अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है, इसमें किसी भी तरह की देरी करने से बचें. गंगा दशहरा के पावन अवसर पर दान-पुण्य या बिना किसी निजी लाभ वाले सामाजिक कार्य करना भी आपके जीवन और चरित्र को श्रेष्ठ व समाज में आदरणीय बनाने के बेहद उपयोगी और उत्तम तरीके हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चतुर्थ चंद्रमा और विपरीत परिस्थितियों के कारण आज शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. काम की अधिकता के चलते शाम तक थकान और बदन दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खान-पान पर ध्यान दें और काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और चतुर्थ भाव के चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल, मिश्री और सफेद चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 May 2026 03:10 AM (IST)
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