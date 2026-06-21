Aaj ka Mithun Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक क्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी रेफरल, परिचित या पुराने संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण क्लाइंट मिलने की संभावना है, जो भविष्य में आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित होगा. व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

हालांकि बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. बाजार में आपकी अच्छी छवि और सकारात्मक संबंध कठिन परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं. पुराने रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है. ऑनलाइन बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और व्यवहार की सराहना होगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका प्रमुख रह सकती है. टीमवर्क के माध्यम से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ भविष्य में पदोन्नति के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी लगन और निरंतर प्रयास उन्हें दूर कर देंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. शोध, तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक, आध्यात्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहने वाला है. मानसिक रूप से उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. हालांकि अधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या से बचने की आवश्यकता है. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे. पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 3

अभाग्यशाली अंक: 7

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें.

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