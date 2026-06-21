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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 21 June 2026: मिथुन राशि सर्वार्थसिद्धि योग से कर्मचारियों की तरक्की के बनेंगे योग, प्रोजेक्ट सफल होने पर बॉस सराहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 21 June 2026: मिथुन राशि सर्वार्थसिद्धि योग से कर्मचारियों की तरक्की के बनेंगे योग, प्रोजेक्ट सफल होने पर बॉस सराहेंगे

Gemini Horoscope 21 June 2026: क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए नए ग्राहक, करियर ग्रोथ और धार्मिक शुभ समाचार मिलने वाले हैं? जानिए किन अवसरों का लाभ उठाकर आप सफलता पा सकते हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक क्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी रेफरल, परिचित या पुराने संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण क्लाइंट मिलने की संभावना है, जो भविष्य में आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित होगा. व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. 

हालांकि बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. बाजार में आपकी अच्छी छवि और सकारात्मक संबंध कठिन परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं. पुराने रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है. ऑनलाइन बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और व्यवहार की सराहना होगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका प्रमुख रह सकती है. टीमवर्क के माध्यम से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. 

वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ भविष्य में पदोन्नति के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी लगन और निरंतर प्रयास उन्हें दूर कर देंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. शोध, तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक, आध्यात्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहने वाला है. मानसिक रूप से उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. हालांकि अधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या से बचने की आवश्यकता है. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे. पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 3
अभाग्यशाली अंक: 7

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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