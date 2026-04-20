Aaj ka Mithun Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय और हानि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको अपनी वाणी, व्यवहार और धन के लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. ग्रह गोचर अनुकूल न होने के कारण बैंक की ओर से प्रॉपर्टी के दोबारा मूल्यांकन का नोटिस आपकी चिंता बढ़ा सकता है. बिजनेस वुमन को 'मार्केट वॉर' के कारण अपने प्रोडक्ट्स की कीमत लागत से भी कम करनी पड़ सकती है. किसी भी राजनीतिक रैली या विवादित चर्चा का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि यह आपके बिजनेस के लिए घाटे का सौदा साबित होगा. खर्चों को कम करने की प्लानिंग आज ही करना आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर सावधानी बरतने का है. सीनियर्स आज आपसे अचानक उन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट मांग सकते हैं जिनका डेटा अभी तैयार नहीं है, जिससे आपको अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यदि आप नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनकी गलतियों की जवाबदेही आप पर तय हो सकती है. आर्टिस्ट (कलाकारों) के लिए भी दिन कठिन है; आपकी कलाकृति पर कॉपीराइट का विवाद उभर सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल होगा. सामाजिक कार्यों या एनजीओ से जुड़े छात्र फंड्स और ऑडिट के मामलों में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि किसी छोटी सी गड़बड़ी से आपकी साख पर आंच आ सकती है. आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कलह वाला हो सकता है. पुश्तैनी जायदाद के मालिकाना हक को लेकर घर की महिलाओं के बीच कहासुनी हो सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. धैर्य से काम लें और बीच-बचाव कर शांति बनाने का प्रयास करें. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के मामलों में हस्तक्षेप न करने दें.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आंखों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है. दफ्तर में कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार काम करने की वजह से आंखों में जलन और थकान की समस्या परेशान कर सकती है. समय-समय पर ठंडे पानी से आंखें धोते रहें और काम के बीच में ब्रेक जरूर लें. अत्यधिक तनाव की वजह से सिरदर्द की शिकायत भी हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: सफेद (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)

सफेद (शांति और स्पष्टता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफेद चंदन और अक्षत अर्पित करें. राहू के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए किसी जरूरतमंद को जल का दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?

चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से आज बड़ा निवेश करने से बचें. विशेषकर प्रॉपर्टी के सौदों में आज कागजी कार्रवाई बहुत सावधानी से करें.

2. दफ्तर में तनाव से कैसे निपटें?

अपना डेटा और रिपोर्ट पहले से व्यवस्थित रखें. सहकर्मियों की गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय स्पष्ट संवाद का सहारा लें.

3. आज की यात्रा के लिए शुभ दिशा क्या है?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा सुखद और शुभ फलदायी रहने वाली है.

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