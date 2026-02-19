हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 19 February 2026: मिथुन राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल से चमकेगा भाग्य

Aaj ka Mithun Rashifal 19 February 2026: मिथुन राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल से चमकेगा भाग्य

Gemini Horoscope 19 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 03:02 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 19 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "कर्म ही पूजा है" के मंत्र पर आधारित रहेगा. आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य न केवल आपको मानसिक शांति देंगे, बल्कि आपके भाग्य के द्वार भी खोलेंगे. सामाजिक स्तर पर आपको अपने पुराने निवेश या पुराने कार्यों का बेहतरीन परिणाम (Better Output) मिलेगा, जो आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स में नींव का काम करेगा.

कार्यक्षेत्र और नौकरी

ऑफिस में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. सीनियर्स के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आप तनावमुक्त होकर काम कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती निजी और व्यावसायिक जीवन (Personal & Professional Life) के बीच संतुलन बनाना होगा. दोनों को अलग रखें ताकि कार्यक्षमता प्रभावित न हो.

व्यापार और धन

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन रणनीतिक फैसलों का है. यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो सोच-समझकर लिए गए निर्णयों को बिना देरी किए लागू करें. जो जातक लोन या कर्ज के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. ऐसे अवसरों को हाथ से न जाने दें, क्योंकि ये आपके विस्तार में सहायक होंगे.

स्वास्थ्य

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिल सकती है. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करना आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद रहेगा.

प्रेम और परिवार

लव और मैरिड लाइफ में आज रोमांस की भरपूर खुशबू रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे. हालांकि, परिवार के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें. याद रखें, "जैसा बोओगे वैसा काटोगे", इसलिए कड़वे वचनों से बचें और अपनों के प्रति विनम्र रहें.

शिक्षा और छात्र

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-निर्भरता का है. आपको अपनी मेहनत के दम पर ही सफलता प्राप्त होगी, इसलिए किसी और के भरोसे न रहें. संगीत और कला में रुचि रखने वाले युवाओं को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन भी अपनी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: नारंगी (Orange)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 1
  • शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

 उपाय

  • आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं.
  • पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं, इससे भाग्य की बाधाएं दूर होंगी.
  • "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

(FAQs)

क्या आज व्यापार विस्तार के लिए लोन लेना सही रहेगा?
जी हाँ, आज ग्रहों की स्थिति लोन प्रक्रिया के लिए बहुत अनुकूल है. बस कागजी कार्रवाई को ध्यान से पढ़ें और जल्दी निर्णय लें.

आज एकाग्रता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए?
विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई खुद के नोट्स से करनी चाहिए और किसी भी तरह की ग्रुप गॉसिप से बचकर अपनी आत्म-निर्भरता पर भरोसा करना चाहिए.

आज जीवनसाथी के साथ विवाद से कैसे बचें?
मिथुन राशि के जातक आज थोड़े भावुक हो सकते हैं. विवाद से बचने के लिए पुराने सुखद पलों की चर्चा करें और परिवार के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप को अपने निजी संबंधों के बीच न आने दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Feb 2026 03:02 AM (IST)
