Aaj ka Mithun Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ और उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आगमन होगा. पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा और प्रीति योग का साथ मिल रहा है, जबकि चन्द्रमा आपके 11वें भाव (आय भाव) में गोचर करेंगे. यह स्थिति आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना सफल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'जैकपॉट' साबित हो सकता है. किसी बड़े क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) होने से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में भारी वृद्धि होगी. बिजनेसमैन को आज सरकार की किसी विशेष स्कीम या सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा और आप राहत की सांस लेंगे. आज आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट किसमें है; सही दिशा में लिया गया फैसला बैंक बैलेंस बढ़ाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 या दोपहर 02:30 से 03:30 के बीच का समय चुनें. पीले या सुनहरे शेड्स वाले कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि यह आपके ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा. ऑफिस में आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और पदोन्नति की चर्चा भी हो सकती है.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. दिनभर की भागदौड़ के बाद मानसिक शांति के लिए रात का भोजन हल्का रखें. हल्का आहार लेने से आपकी नींद अच्छी होगी और अगले दिन के लिए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा बनी रहेगी. अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना लिवर और पाचन के लिए उत्तम रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है; परिवार के माध्यम से कोई अच्छा और संस्कारी रिश्ता मिल सकता है. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आज आपकी याददाश्त और ज्ञान की कड़ी परीक्षा हो सकती है, जिसमें आप अव्वल रहेंगे. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी शिक्षक या मेंटर की मदद से सही दिशा प्राप्त होगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

FAQs

1. मिथुन राशि वालों के लिए आज लाभ का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?

आज 11वें भाव का चन्द्रमा और सरकारी सब्सिडी के योग आपके लिए आय के सबसे बड़े स्रोत रहेंगे. किसी बड़े क्लाइंट से डील फाइनल होना भी बड़ी आर्थिक सफलता दिलाएगा.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए कौन सा रंग पहनें?

आज पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहनना आपके आत्मविश्वास और ज्ञान को उभारेगा, जो इंटरव्यूअर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.

3. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ है?

जी हाँ, प्रीति योग और लाभ-अमृत चौघड़िया के समय नया वेंचर शुरू करना भविष्य में बेहतर रिटर्न और स्थिरता प्रदान करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.