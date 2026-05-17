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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 17 May 2026: मिथुन राशि आज भूलकर भी न करें ये गलती, बिजनेस में अनदेखी करा सकती है बड़ा नुकसान

Aaj ka Mithun Rashifal 17 May 2026: मिथुन राशि आज भूलकर भी न करें ये गलती, बिजनेस में अनदेखी करा सकती है बड़ा नुकसान

Gemini Horoscope 17 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए मिथुन राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतने का है.

चंद्रमा आज आपके 12th हाउस (व्यय भाव) में विराजमान हैं, जो नए संपर्कों से हानि होने की ओर इशारा कर रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेसमैन के द्वारा आज किसी कांटेक्ट या कानूनी दस्तावेज की अनदेखी करना आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकता है, इसलिए आज कोई भी हस्ताक्षर बहुत सोच-समझकर ही करें. बिजनेसमैन मार्केट में कॉम्पिटिटर की चालों को न भांपने व समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव न करने से होने वाला संभावित घाटा और ज्यादा उठा सकते हैं. आज धन का निवेश करने या किसी को बड़ा उधार देने से पूरी तरह बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आज संडे के दिन भी आराम का कोई पल नहीं है. ऑफिस का बचा हुआ पेंडिंग काम और घर की जिम्मेदारियां आपको आज शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ देंगी. जो लोग अपनी नौकरी के कारण अपने परिवार और घर से मीलों दूर किसी दूसरे शहर या देश में रह रहे हैं, उन्हें आज अकेलेपन का भारी अहसास होगा, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक संबंध और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का है. आज अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखने से वर्षों पुराने बने-बनाए रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ सकती है. घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ किसी भी बात पर बहस करने से बचें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें ताकि घर का माहौल शांत बना रहे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन बनाए रखने का है. संडे के दिन ग्राउंड पर प्रैक्टिस के समय टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ आपके अहंकार का टकराव हो सकता है, जिससे कोच की नजरों में आपकी इमेज गिरेगी और आप खेल से बाहर भी किए जा सकते हैं. पढ़ाई में भी आज एकाग्रता की कमी महसूस होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण शारीरिक थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. आज किसी भी लंबी दूरी की यात्रा से पूरी तरह बचें, क्योंकि कीमती सामान खोने या दुर्घटना व चोट लगने की प्रबल आशंका बनी हुई है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज के दिन संकटमोचन हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें बूंदी का भोग लगाएं, सभी संकट दूर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:10 AM (IST)
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