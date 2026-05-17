Aaj ka Mithun Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतने का है.

चंद्रमा आज आपके 12th हाउस (व्यय भाव) में विराजमान हैं, जो नए संपर्कों से हानि होने की ओर इशारा कर रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेसमैन के द्वारा आज किसी कांटेक्ट या कानूनी दस्तावेज की अनदेखी करना आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकता है, इसलिए आज कोई भी हस्ताक्षर बहुत सोच-समझकर ही करें. बिजनेसमैन मार्केट में कॉम्पिटिटर की चालों को न भांपने व समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव न करने से होने वाला संभावित घाटा और ज्यादा उठा सकते हैं. आज धन का निवेश करने या किसी को बड़ा उधार देने से पूरी तरह बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आज संडे के दिन भी आराम का कोई पल नहीं है. ऑफिस का बचा हुआ पेंडिंग काम और घर की जिम्मेदारियां आपको आज शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ देंगी. जो लोग अपनी नौकरी के कारण अपने परिवार और घर से मीलों दूर किसी दूसरे शहर या देश में रह रहे हैं, उन्हें आज अकेलेपन का भारी अहसास होगा, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक संबंध और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का है. आज अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखने से वर्षों पुराने बने-बनाए रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ सकती है. घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ किसी भी बात पर बहस करने से बचें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें ताकि घर का माहौल शांत बना रहे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन बनाए रखने का है. संडे के दिन ग्राउंड पर प्रैक्टिस के समय टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ आपके अहंकार का टकराव हो सकता है, जिससे कोच की नजरों में आपकी इमेज गिरेगी और आप खेल से बाहर भी किए जा सकते हैं. पढ़ाई में भी आज एकाग्रता की कमी महसूस होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण शारीरिक थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. आज किसी भी लंबी दूरी की यात्रा से पूरी तरह बचें, क्योंकि कीमती सामान खोने या दुर्घटना व चोट लगने की प्रबल आशंका बनी हुई है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज के दिन संकटमोचन हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें बूंदी का भोग लगाएं, सभी संकट दूर होंगे.

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