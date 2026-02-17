Mithun Rashifal 17 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के साथ (9th House Moon) और शुभता से भरा रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपकी आध्यात्मिक और कर्मठ ऊर्जा आज चरम पर रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. सितारों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपका पाचन तंत्र (digestion) कुछ कमजोर रह सकता है. खान-पान में अनियमितता पेट से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है. आज हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए हितकर रहेगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ है. यदि आप किड्स वियर या नई पीढ़ी के फैशन और कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो भारी मुनाफे के योग बन रहे हैं. व्यवसाय विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. करियर की बात करें तो आपकी व्यवहार कुशलता कार्यक्षेत्र की नकारात्मकता को दूर करेगी. सीनियर अधिकारियों का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा.

नौकरी (जॉब) राशिफल नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में काम की अधिकता या लापरवाही के कारण आपसे कोई गलती हो सकती है, जिससे आपको बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है. अपने काम को पूरी एकाग्रता के साथ करें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगाड़ने से बचें.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता और दिनचर्या का पालन न करना जीवनसाथी को नाराज कर सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए समय का प्रबंधन जरूरी है. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें पर्याप्त समय दें.

वित्त (फाइनेंस) राशिफल आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रबल संकेत हैं. धन का आगमन होगा, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चों की भी संभावना बनी हुई है. यदि आपने अपने बजट पर नियंत्रण नहीं रखा, तो महीने का गणित बिगड़ सकता है. निवेश के लिए समय अच्छा है, पर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

शिक्षा और छात्र राशिफल विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "आदर्श छात्र" बनने का है. चंद्रमा की कृपा से एकाग्रता बढ़ेगी. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए यह बेहतरीन समय है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. आज मिथुन राशि वालों को किन चीजों से बचना चाहिए?

आज आपको ऑफिस में जल्दबाजी में काम करने और अपने पार्टनर की उपेक्षा करने से बचना चाहिए. साथ ही, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

2. व्यापार में अधिक लाभ के लिए क्या करें?

खासकर कपड़ों के व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है. ग्राहकों के साथ अपनी व्यवहार कुशलता बनाए रखें, इससे व्यापारिक साख बढ़ेगी.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानी बरतें?

आज अपने डाइजेशन का ध्यान रखें. खूब पानी पिएं और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.