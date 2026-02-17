हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 17 February 2026: मिथुन राशि विरोधियों पर रहेंगे हावी, सहकर्मियों की मदद से पूरे होंगे रुके हुए काम

Aaj ka Mithun Rashifal 17 February 2026: मिथुन राशि विरोधियों पर रहेंगे हावी, सहकर्मियों की मदद से पूरे होंगे रुके हुए काम

Gemini Horoscope 17 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Feb 2026 04:33 AM (IST)
Mithun Rashifal 17 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के साथ (9th House Moon) और शुभता से भरा रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपकी आध्यात्मिक और कर्मठ ऊर्जा आज चरम पर रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. सितारों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपका पाचन तंत्र (digestion) कुछ कमजोर रह सकता है. खान-पान में अनियमितता पेट से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है. आज हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए हितकर रहेगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ है. यदि आप किड्स वियर या नई पीढ़ी के फैशन और कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो भारी मुनाफे के योग बन रहे हैं. व्यवसाय विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. करियर की बात करें तो आपकी व्यवहार कुशलता कार्यक्षेत्र की नकारात्मकता को दूर करेगी. सीनियर अधिकारियों का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा.

नौकरी (जॉब) राशिफल नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में काम की अधिकता या लापरवाही के कारण आपसे कोई गलती हो सकती है, जिससे आपको बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है. अपने काम को पूरी एकाग्रता के साथ करें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगाड़ने से बचें.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता और दिनचर्या का पालन न करना जीवनसाथी को नाराज कर सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए समय का प्रबंधन जरूरी है. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें पर्याप्त समय दें.

वित्त (फाइनेंस) राशिफल आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रबल संकेत हैं. धन का आगमन होगा, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चों की भी संभावना बनी हुई है. यदि आपने अपने बजट पर नियंत्रण नहीं रखा, तो महीने का गणित बिगड़ सकता है. निवेश के लिए समय अच्छा है, पर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

शिक्षा और छात्र राशिफल विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "आदर्श छात्र" बनने का है. चंद्रमा की कृपा से एकाग्रता बढ़ेगी. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए यह बेहतरीन समय है.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. आज मिथुन राशि वालों को किन चीजों से बचना चाहिए?
    आज आपको ऑफिस में जल्दबाजी में काम करने और अपने पार्टनर की उपेक्षा करने से बचना चाहिए. साथ ही, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

2. व्यापार में अधिक लाभ के लिए क्या करें?
    खासकर कपड़ों के व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है. ग्राहकों के साथ अपनी व्यवहार कुशलता बनाए रखें, इससे व्यापारिक साख बढ़ेगी.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानी बरतें?
    आज अपने डाइजेशन का ध्यान रखें. खूब पानी पिएं और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Feb 2026 04:33 AM (IST)
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
